Grafik: Derfor er det sikkert at bruge neonikotinoider - og derfor er det ikke

For en uge siden forbød EU brugen af tre pesticider af den type, der kaldes neonikotinoider (som minder lidt om nikotin).

Neonikotinoider bruges til at beskytte en lang række planter som soja, korn, ris, kartofler og frugt. I Danmark bruges de blandt andet til at beskytte raps.

Biavlerne og miljøorganisationerne mener, at al brug af neonikotinoider er farlig: Uanset hvor lille en mængde, man bruger, kan der stadig være rester af neonikotinoider i rapsplanten, i mulden eller i blomstrende ukrudtsplanter, som bierne besøger.

Landbruget og Miljøstyrelsen mener, at den danske måde at bruge pesticiderne på er sikker for bierne. Der sprøjtes ikke, og mængden af pesticider er meget lavere end i de fleste andre lande.