Industri: Vindmøller skal komme som perler på snor Vindenergien kan snart produceres helt uden statsstøtte, så hvorfor vente med at træffe beslutning om tre store havvindmølleparker?

Der bør bygges 3 havvindmølleparker inden for de næste 10 år, hvis Danmark skal være sikker på at kunne nå målet om at afskaffe fossile brændsler som kul, olie og gas inden for de næste 30 år. Derfor bør regeringen og Folketinget allerede nu træffe beslutning om at opføre de tre store havvindmølleparker, som vil kunne levere strøm til 3 millioner husstande i Danmark.

Det mener brancheorganisationen Vindmølleindustrien, der håber, at et bredt flertal inden sommerferien vil kunne samles om en ambitiøs plan for udbygningen med vedvarende energi frem til 2030.

Regeringen har i sit udspil, der nu skal forhandles, foreslået, at der træffes beslutning om at opføre 1 havvindmøllepark på 800 megawatt – danmarkshistoriens største til dato – i perioden 2024-27. I 2022 skal partierne så mødes igen for at træffe beslutning om nye havvindmøller frem til 2030. Men vindmølleindustrien opfordrer til, at man allerede nu træffer beslutning om, at der skal bygges 3 store havvindmølleparker.

»Vi ser gerne, at man beslutter at opføre ikke bare 1 havvindmøllepark, men 3 havvindmølleparker, som vil kunne levere 3.000 megawatt«, siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør i Vindmølleindustrien.

»Vi foreslår, at de tre havvindmølleparker kommer som perler på snor i 2024, 2026 og 2028. På den måde vil man nå op på 60 procent vedvarende energi i 2030, og det vil gøre, at vi kan følge en lige linje frem mod at blive fossilfri i 2050«.

Jan Hylleberg siger, at industriens frygt er, at man kommer for sent i gang og derfor skal levere for meget i den sidste del af forløbet. Hvis man venter og ser, vil det også kunne svække Danmarks styrkeposition i kampen om grønne arbejdspladser.

Kravet stiger

For knap 30 år siden udgjorde vedvarende energi 6 procent af Danmarks samlede energiforbrug. I 2020 ventes den at udgøre 40 procent. I 2030 skal den grønne energi ifølge regeringen udgøre mindst 50 procent af energiforbruget, og hidtil har regeringen og Socialdemokratiet været enige om, at Danmark skulle være fri af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at man skal sætte hastigheden op i forhold til udbygningen af den vedvarende energi.

Og kravet til hastigheden stiger endnu mere, hvis Socialdemokratiet får held til at skærpe ambitionen, så Danmark skal være fossilfrit 5 år tidligere, nemlig i 2045.

Både Energistyrelsen og den statslige virksomhed Energinet har fremlagt scenarier, der beskriver, hvorfra energien skal komme i det fossilfri samfund.

Samtidig har industrien vist, at de kan producere vindenergi på stadig større møller til stærkt faldende priser, og regeringen regner med, at det i løbet af få år vil være muligt at producere vindenergi uden statsstøtte. Det har man allerede set de første eksempler på i udlandet.

»Når elproduktionen er støttefri, hvorfor så vente til 2022 med at tage stilling til udbygningen? Hvorfor ikke gøre det nu«, spørger Jan Hylleberg.

Målet kan rykkes

Mens selve elproduktionen forventes at blive støttefri, regner regeringen med, at staten fortsat vil have udgifter til at etablere nettet, som skal føre strømmen i land.

Regeringen vil derfor afsætte 3,7 milliarder kroner til at etablere tilslutningen til den første vindmøllepark.