Efter 45 år har en biavler fået nok af gift: »For 2 år siden mistede jeg godt halvdelen af mine bier på en enkelt vinter, og jeg er sikker på, at pesticider er en stor del af forklaringen«

Når Leif Johansen næste uge tager sine honningbier med ud til en rapsmark for at slippe dem fri, så de kan bestøve planterne, er det slutningen på en lang tradition.

I 45 år har biavleren fra Rødbyhavn – ligesom de fleste af sine kolleger – hvert år tjent penge på at leje bierne ud som fødselshjælpere for det danske landbrug: Honningbier er nogle af naturens bedste bestøvere. Men nu er han blevet så bekymret for landbrugets insektgifte, at han siger stop.

Besøget i næste uge har han for længst lavet aftale om, og den vil han holde. Men han vil ikke lave flere aftaler fra nu af.

»Det er lidt trist, når man har gjort det så længe. Men jeg vil simpelthen ikke udsætte bierne for det længere. For 2 år siden mistede jeg godt halvdelen af mine bier på en enkelt vinter, og jeg er sikker på, at pesticider er en stor del af forklaringen. Så fremover vil jeg nøjes med at satse på honning«, siger Leif Johansen.

Leif Johansen er ikke alene. De seneste 10 år har biavlere, miljøfolk og forskere over hele verden været bekymrede for, om både honningbier og vilde bier er truet af en lang række faktorer: klimaforandringer, glubske parasitter, sygdomme – og ikke mindst brugen af sprøjtegifte.

Danmark stemte imod forbud

For en uge siden vedtog EU det hidtil mest markante indgreb. Tre af de mest udskældte plantegifte, såkaldte neonikotinoider, blev gjort forbudt.

Det skete efter 5 års undersøgelse af mere end 1.500 videnskabelige rapporter om, hvordan neonikotinoider påvirker insekter. Vurderingen var helt overordnet, at de tre pesticider er for farlige til at blive brugt.

Forbuddet gik igennem med stort flertal. 16 lande stemte for, 8 stemte blankt, og kun 4 stemte imod: Ungarn, Tjekkiet, Rumænien og Danmark.

I Danmark er holdningen i Miljøstyrelsen, at neonikotinoider ganske vist er farlige, men det danske landbrug anvender giften på en måde, der er meget sikrere end i andre lande: Man sprøjter ikke med den, men smører den uden på de frø, der sås om efteråret.

Derfor har Miljøstyrelsen rutinemæssigt givet landmænd tilladelse til at bruge giftene til vinterraps. At dømme efter en vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at den praksis vil stoppe selv efter EU’s forbud:

»Der findes ikke dokumentation for, at den danske anvendelse af neonikotinoider til bejdsning af vinterraps udgør en risiko for bier«, hedder det.

Den melding skaber fortørnelse i både Enhedslisten og Socialdemokratiet. De to partier mener, at Danmark har valgt at bakke op om landbruget på bekostning af miljøet, hvor man i stedet burde bruge forsigtighedsprincippet. De to partier kommer nu med hvert sit forslag om et totalt eller næsten totalt stop for brug af neonikotinoider.

Enhedslisten fremsætter 22. maj et beslutningsforslag om et totalforbud. Det er den eneste vej at gå, siger landbrugs- og fødevareordfører Søren Egge Rasmussen:

»Helt generelt ser vi i Danmark stor tilbagegang i antallet af insekter og en stor tilbagegang for fugle. Vi er på vej ud i noget, hvor vi udrydder flora og fauna, og så har vi et landbrug, der pisker derudad. Her har vi en sag, hvor man bør vælge at lade tvivlen komme bierne til gode«, siger han.

Socialdemokratiet er grundlæggende enig, men i det miljøudspil, der blev fremlagt torsdag, foreslår partiet en slags kompromis: Neonikotinoider skal »som udgangspunkt« forbydes. Man kan give dispensation i visse tilfælde, men det skal administreres »stramt«.

»Regeringen strækker lige nu undtagelsesbestemmelsen til det yderste: Den gælder hele tiden. Det giver ikke meget mening, men de har valgt at fortolke sådan«, siger partiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.