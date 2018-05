Betjent blev slæbt 30-40 meter efter bil

En rutinemæssig kontrol af en bilist i Esbjerg kunne søndag aften have fået fatale følger for en betjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I Storegade standsede betjenten og en kollega en bil og fandt tilsyneladende anledning til at tjekke, om alt var, som det skulle være.

De to mandlige betjente gik op til hver sin side af bilen. Her havde den ene betjent en dialog med føreren. Da betjenten på et tidspunkt forsøgte at række ind for at tage nøglen, gassede føreren op og kørte.

Betjenten blev slæbt med over en strækning på 30-40 meter. Han faldt ned på asfalten midt på kørebanen, men blev ikke kørt over af bilen. Det har efterfølgende vist sig, at betjenten blev lettere kvæstet.

Bilens fører forsvandt fra stedet og er nu eftersøgt.

Syd- og Sønderjyllands Politi mener at vide, hvem personen er. Han opfordres nu til at overgive sig selv til ordensmagten.

Ritzau