Fynsk forsøg skal vise vejen: Motorveje skal ryddes hurtigere efter uheld Vejdirektoratet vil i de næste to år forsøge at finde de mest effektive metoder til at få åbnet motorvejen efter færdselsuheld.

Man kender det godt: En hurtigtkørende bilist har glemt at holde afstand til den forankørende på motorvejen. Nu er de stødt sammen, og man har udsigt til at holde i kø i timevis, mens der ryddes op.

Men måske kan indsatsen for at få trafikken i gang efter uheld og ulykker blive bedre.

Det vil Vejdirektoratet nu forsøge at finde ud af. De kommende to år vil det sammen med blandt andre politiet og redningsberedskaber gennemføre flere forsøg på den fynske motorvej for at finde ud af, hvilken indsats giver det hurtigste resultat, når det gælder om at få trafikken til at glide igen.

Bag forsøgene ligger beregninger af, hvad det egentlig koster samfundet, når motorvejene sander til, fordi vejene spærres.

Vil lære af udlandet

I dag rykker brandfolk og reddere ud sammen med politiet for at hjælpe de tilskadekomne og få standset trafikken, så redningsarbejdet kan foregå under sikre forhold. Der kommer måske en skiltevogn med blink for at spærre vejen helt eller delvist. Og senere dukker bjærgningstjenesternes ladvogne op for at få fjernet de havarerede biler.

Men der er mange andre ting at gøre, når uheldet er ude. Måske er der olie på vejbanen, der skal fjernes. Måske skal vragdele fejes væk og væltede lastbilanhængere hives op fra autoværnene.

»Hvert uheld er unikt«, forklarer områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet. Hun er ansvarlig for trafikledelsen og er en af dem, der har set på nye muligheder for at mindske generne ved uheld på motorvejene.

»Vi har været i udlandet for at se, hvad de gør andre steder - hvad der har størst effekt. Nu vil vi se, hvad der kan gøres under danske forhold. Der er mange parter involveret i ulykker og uheld. De har hver deres rolle, ansvar og kompetencer. Det vigtigste er, at vi hver især ikke kan gøre noget ved det, kan vi konstatere. Og at der helt sikkert er ting, vi kan gøre bedre i forhold til at mindske den tid, det tager«, siger hun.

Den samlede indsats skal analyseres

Hun understreger, at der ikke findes én løsning, der kan mindske problemerne efter uheld på motorvejene. Hvert uheld kræver sin egen, skræddersyede indsats for at få fjernet køretøjer og ryddet op, så andre trafikanter kan fortsætte turen uden problemer.

Måske kan nyt materiel hjælpe. Eller også skal man se, om kommunikationsvejene er optimale.

»Det er hele kæden, vi skal igennem for at se, hvordan de gør forskellige ting, som måske kan overføres til danske forhold«, forklarer Vithen.

Tallene viser, at trafikstoppene koster samfundet i omegnen af 700 millioner kroner årligt, når lastbiler er fanget i køerne og bilister ikke når frem til arbejdet. 120 af dem er udgifter som følge af uheld på Den Fynske Motorvej. Derfor bliver det her, de forskellige metoder og indsatser skal afprøves i de kommende par år, oplyser Vejdirektoratets områdechef:

»Den er meget belastet af uheld. Og der er ikke så mange parter involveret på Fyn. Der er kun en politikreds og ikke så mange redningsberedskaber«.

»Sammen skal vi jagte redskaber og indsatser, der giver den største effekt«, forklarer hun.