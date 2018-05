Mand nægter løgn som fik uskyldig i fængsel

En 36-årig mand nægter sig skyldig i en anklage om at have løjet for politiet og for retten, således at en uskyldig mand blev tiltalt og varetægtsfængslet for forsøg på manddrab og våbenbesiddelse.

Det fortæller hans forsvarer i Retten på Frederiksberg mandag, hvor retssagen mod manden er begyndt.

»Min klient nægter sig skyldig i det hele«, siger forsvarer Leo Støchkel.

Den 36-årige er tiltalt for at have ringet til politiet og givet en falsk anmeldelse om, at en mand har truet ham på livet med et jagtgevær. Han er yderligere tiltalt for selv at have placeret skydevåbnet.

Men de anklager er manden dybt uenig i.

En januaraften i 2016 besøgte den tiltalte mand sin ekskæreste i Brønshøj i København. I hendes lejlighed slappede de af, men det skulle ikke vare ved, for kvindens anden ekskæreste begyndte at råbe ind gennem vinduet og true dem.

Blodigt slagsmål

Sådan forklarer den 36-årige mand i retten.

»Han råbte ad hende, truede hende. Så jeg går ned til ham og spørger, hvad hans problem er. Han sagde, han var LTF'er (banden Loyal To Familia, red.), og at jeg skulle fucke ud af hans by«, siger den tiltalte mand i retten og uddyber:

»Han sagde, at hvis jeg stadig var i lejligheden om 20 minutter, så ville han skyde mig. Jeg ignorerede det fuldstændigt. Jeg vendte ryggen til og gik op igen, hvor vi hyggede os«.

Herefter skal kvindens ekskæreste være kommet tilbage til lejligheden, hvor han ringede på og truede hende og den tiltalte mand på livet med et oversavet jagtgevær, påstår den 36-årige.

Det endte i et blodigt slagsmål, hvor den 36-årige er tiltalt for at have uddelt knytnæver, skaller i hovedet og spark til kvindens ekskæreste, som var dukket op på adressen.

Den 36-årige påstår, at han blev truet på livet og derfor kæmpede i selvforsvar, lyder det i retten.

ritzau