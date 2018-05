Klimarådet: Biomasse kan belaste klimaet Biomassen bør ikke have nær så stor en rolle i den grønne omstilling, som regeringen lægger op til, mener Klimarådet. Det er nemlig ikke al biomasse, der er lige så klimavenlig som vind- og solenergi.

Det kan godt være, at vindmøllerne er symbolet på den grønne omstilling i Danmark. Men foreløbig spiller biomasse i form af træpiller, træflis, affald og halm en langt større rolle i omlægningen af den danske energiforsyning fra kul, naturgas og olie.

Biomasse tæller som grøn, vedvarende energi på linje med vind og sol, men det er ikke et retvisende billede, mener det uafhængige Klimarådet, som rådgiver regeringen og Folketinget.

Rådet foreslår derfor i sin nye rapport, at der udarbejdes ordentlige kriterier for klimabelastningen fra biomasse. Samtidig bør afgiftssystemet og forskellige regler for fjernvarmen ændres, så den i dag afgiftsfrie biomasse mister den økonomiske fordel, den i dag har i forhold til andre energikilder.

Klimarådet Klimarådet er et uafhængigt organ, som skal holde øje med Danmarks status i forhold til at opfylde sine nationale klimamål og internationale klimaforpligtelser. Rådet rådgiver om den bedste vej mod målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler (kul, gas og olie) i 2050. Formand for Klimarådet er Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet.

»Biomasse skal sidestilles med andre brændsler«, sagde Klimarådets formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, ved præsentationen af rapporten.

Indviklet klimaregnskab

Kraftvarmeværkerne lægger i disse år i stor stil om fra at fyre med kul og naturgas til at fyre med biomasse. Den CO2, der udledes, når biomassen brændes, tæller kun med i Danmarks klimaregnskab, hvis biomassen er indenlandsk.

Hvis den importeres – og Danmark importerer 43 procent af den biomasse, vi bruger – tæller udslippet med i afsenderlandets klimaregnskab. I hvert fald i princippet.

Træer optager og lagrer CO2, når de vokser. Hvis et land fælder mere skov, end der plantes nyt, skal landet sænke sin CO2-udledning fra andre sektorer som kompensation for at nå sit eget klimamål. Men hvis landet har et meget slapt klimamål, behøver det ikke at foretage sig noget for at kompensere for skovfældningen. Og så bliver resultatet, at CO2-udslippet fra afbrænding af træet belaster klimaet.

»En del af den danske import kommer fra Rusland, som har meget slappe klimamål. Andet kommer fra USA, som er trådt ud af Parisaftalen. Så der er lande, hvor man kan have stor tvivl om, hvorvidt biomassen er produceret på en klimabæredygtig måde«, siger Peter Birch Sørensen.

Biomasse Biomasse kan blandt andet være træflis, træpiller, affaldstræ, halm og affald. Nogle af de mindre kraftvarmeværker i Danmark fyrer med halm, mens de større især bruger importerede træpiller. I 2016 stod biomasse for 16 procent af det danske energiforbrug, mens vindenergi tegnede sig for 7 procent. I modsætning til andre lande, som har en høj andel af biomasse i energiforbruget, importerer Danmark en stor del af sit forbrug. Klimarådets rapport drejer sig om træbaseret biomasse fra skove.

Resten af den danske import kommer fra Sverige og Baltikum, hvor Klimarådet vurderer, at der er mere styr på tingene.

Danmark er et af de lande i EU, der bruger forholdsvis mest biomasse i sin energiforsyning. I 2016 stod biomasse for 16 procent af energiforbruget. Samme år tegnede vind sig for 7 procent.

Derfor undrer det Klimarådet, at regeringen i sit udspil fra sidste uge til energipolitikken frem mod 2030 går meget let hen over biomasse, når forbruget i 2030 ventes at være endnu større end i dag.

»Der er for lidt fokus på den forpligtelse, vi må have til at sikre, at det store forbrug af biomasse, vi har, ikke belaster klimaet«, siger Peter Birch Sørensen.

Det er et skridt i den rigtige retning, at afgiften på el til opvarmning foreslås sænkes permanent fra 2021. Det vil styrke eldrevne varmepumper i fjernvarmen i forhold til biomasse.

»Men vi savner mere fokus på bæredygtighedskriterier«, siger Peter Birch Sørensen.