Dagens vigtigste historier: Ubådskaptajn anker kun straffens længde – og trafikforsøg der måske kan ændre København Peter Madsen mener selv han er uskyldig, men anker kun længden af din dom. Og så er der nyt fra videnskabens verden. Her er de vigtigste historier, du bør kende til i dag.

Der er nyt i ubådssagen. Selv mener ubådskaptajn og opfinder Peter Madsen, at han er uskyldig. Det fremgik mere end tydeligt af retssagen i Københavns Byret, som endte med en livstidsdom. Peter Madsen ankede den på stedet, men i dag kom det frem, at han opgiver at blive frifundet. I stedet nøjes han med at anke straffens længde. Mere om sagen her.

Hvad nu hvis man kunne spise masser af fed mad uden at blive tyk? Forskere fra Københavns Universitet har i nyt studie bremset udviklingen af fedme hos mus ved at fjerne et enzym fra de små dyr. Musene blev sat på en ekstremt fedtholdig diæt, men tog ikke på takket være den genetiske ændring. Utroligt, men sandt. Historien er lige for enden af dette klik.

Håndtering af kontanter er for mange virksomheder blevet en dyr affære. Men det går ikke at komme omkring pengeproblemet ved at lægge ekstra gebyrer på kontantbetalingerne. Det har Forbrugerombudsmanden - borgernes vagthund på forbrugerområdet - afgjort. Afgørelsen kommer på baggrund af en forespørgsel fra færgeselskabet Scandlines.

Man kender det godt: En hurtigtkørende bilist har glemt at holde afstand til den forankørende på motorvejen. Nu er de stødt sammen, og man har udsigt til at holde i kø i timevis, mens der ryddes op. Men måske kan indsatsen for at få trafikken i gang efter uheld og ulykker blive bedre. Det vil Vejdirektoratet nu forsøge at finde ud af. »Vi har været i udlandet for at se, hvad de gør andre steder - hvad der har størst effekt. Nu vil vi se, hvad der kan gøres under danske forhold«. Læs mere om planerne her.

Og nu vi er ved trafikken, så kan det være, du er interesseret i historien om den belgiske by Gent, hvor de har opdelt byen i zoner – og på den måde får dirigeret trafikken uden om byen. Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) overvejer i den forbindelse at ændre prisen på en parkeringslicens, så de kommer til at koste fra 5.000 kroner om året og op, alt efter bilens brændstoføkonomi og miljøpåvirkning.

Snart overtager TV 2 'X Factor', og når det sker, bliver det (stadig) med Sofie Linde som vært. »Jeg elsker at lave 'X Factor', og jeg glæder mig helt enormt til at lave endnu en sæson«, siger Sofie Linde. I sidste måned kom det desuden frem, at Thomas Blachman fortsætter som en af dommerne. Mon TV 2 også hiver Bamse og Kylling med til kanalen, nu de er i gang?

