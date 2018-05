2 sekunder kan betyde liv eller død: Her er de fire farlige situationer for cyklister i vejkryds Ny kampagne opfordrer trafikanter til at bruge to sekunder på at orientere sig i kryds. Det skal bringe antallet af alvorlige ulykker med cyklister ned. På fem år er 81 cyklister blevet dræbt i kryds.

Mens andre typer af ulykker i trafikken er faldet gennem en årrække, så ligger antallet af alvorlige ulykker for cyklister på nogenlunde samme niveau år efter år.

To tredjedele af dem sker i kryds, hvor 81 cyklister i perioden 2012-2016 har mistet livet, mens 1.744 er kommet alvorligt til skade. Men de fleste ulykker kunne være undgået, hvis cyklisten og bilisten havde set sig bedre for. Det er baggrunden for en ny kampagne fra Rådet for Sikker Trafik.

Krydsulykker 1 Dræbte og tilskadekomne cyklister 2012-2016 2012: 360

2013: 352

2014: 361

2015: 383

2016: 369 Kilde: Vejdirektoratet

»Vi ser en meget kedelig udvikling i ulykker med cyklister. Fællesnævneren for mange af ulykkerne er, at de sker, fordi en eller to trafikanter ikke fik orienteret sig godt nok eller misforstod hinandens intentioner i et kryds. Det prøver vi at gøre noget ved nu«, siger Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Malet på asfalten

Trafikanter i 68 af landets kommuner vil derfor den kommende tid ved udvalgte kryds møde opfordringen »Brug 2. sek. mere på at orientere dig i krydset«. Både i form af skilte i vejkanten og som gul grafik malet direkte på asfalten under trafikanterne med et genkendeligt gult øje, der minder om det logo, tv-avisen brugte for mange år siden.

Som cyklist skal du være særligt opmærksom på, om svingende bilister har set, at du kommer kørende ligeud, mens bilister skal være ekstra opmærksomme på cyklister, når bilisterne selv skal svinge til højre eller venstre i et sving, lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik.

Krydsulykker 2 Fordelt på politikredse Dræbte og tilskadekomne cyklister i perioden 2012-2016: Københavns Vestegns Politi: 164

Københavns Politi: 413

Midt- og Vestsjællands Politi: 90

Nordsjællands Politi: 160

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi: 97

Midt- og Vestjyllands Politi: 130

Nordjyllands Politi: 160

Sydøstjyllands Politi: 125

Syd- og Sønderjyllands Politi: 134

Østjylland: 188

Bornholms Politi: 12

Fyns Politi: 152 Kilde: Vejdirektoratet Vis mere

»Krydset er det sted, hvor cyklister og bilister deler asfalten, og derfor ser vi desværre mange ulykker netop der - især når bilister skal svinge til højre eller venstre, mens cyklisten skal ligeud. Når vi siger kryds, så mener vi også sideveje, udkørsler fra tankstationer, rundkørsler m.fl. Alle steder, hvor cyklister og bilister mødes«, siger Michelle Laviolette.

Grafikken viser de fire typiske situationer, hvor cyklister kommer alvorligt til skade eller bliver slået ihjel. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Grafikken viser de fire typiske situationer, hvor cyklister kommer alvorligt til skade eller bliver slået ihjel. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Ulykkerne sker, når cyklister og bilister overser hinanden og støder sammen. De fleste af dem sker i myldretiden, når der er flest trafikanter på vejene. Især omkring klokken 7 om morgenen og klokken 16 om eftermiddagen. Michelle Laviolette peger på, at både cyklister og bilister kører den samme rute til og fra skole eller arbejdsplads dag ud og dag ind. De kører på vanen og rutinen.

Gode råd Sådan passer du på Er du cyklist? Brug to sekunder mere på at orientere dig, når du kommer til et kryds eller en sidevej.

Hold ekstra godt øje med bagfrakommende biler, der svinger til højre, og forfrakommende biler, der svinger til venstre. De krydser din bane. Er du bilist? Brug to sekunder mere på at orientere dig, når du kommer til et kryds eller en sidevej.

Sæt farten ned.

Vær opmærksom på cyklister, når du skal dreje. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Vis mere

»Måske er de ikke nok opmærksomme, fordi de kører der hver eneste dag og tænker, at 'der sker jo aldrig noget'. Vi vil godt bede folk om at skærpe sanserne, når de kommer til et kryds. Det kan være, at du lige netop i dag gemmer dig bag en varevogn, der ikke ser dig, eller at en venstresvingende bil ikke får øje på dig«, siger seniorprojektlederen.

Det kan være, at du lige netop i dag gemmer dig bag en varevogn, der ikke ser dig, eller at en venstresvingende bil ikke får øje på dig Michelle Laviolette

Cyklister uden kørekort kender ikke bilistens kaos

Især cyklister uden kørekort og dermed uden erfaring bag rattet er ikke klar over, hvor kaotisk det kan være for en bilist at skulle svinge i tæt trafik med mange cyklister. De kører trygt ud fra en forståelse af, at alle bilister har set dem, forklarer hun.

»Det skal selvfølgelig være sådan, at alle trafikanter er trygge, men vi vil gerne sige, at man skal huske at orientere sig. En del cyklister holder ofte på deres ret til at komme frem, og det vidner om, at de oplever sig selv som usårlige. Men det er vigtigt for mig at sige, at denne kampagne ikke kun handler om cyklister. Det er mindst lige så vigtigt, at bilisterne bliver bedre til at orientere sig«, siger Michelle Laviolette.

Rådet for Sikker Trafik håber, at så mange trafikanter som muligt ser kampagnen, og den kan være et bidrag til at få antal alvorlige ulykker med cyklister til at falde:

»Vi skal have knækket kurven«.