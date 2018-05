Sydhavnen udbygges i raketfart, og den nye har hurtigt vist sig at være for lille. Laura Frisenborg Markers på 12 år (i midten) har i løbet af sin skoletid prøvet at gå på en naboskole og i to forskellige pavilloner. Og efter sommer skal en stor del af børnene busse syv kilometer væk. Indtil de igen skal gå i pavilloner.