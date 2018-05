Fartkontrol hele ugen: De første resultater er nedslående Rigspolitiet gennemfører i denne uge en landsdækkende kontrol af, om bilisterne holder fartgrænserne.

Vi begynder med lidt undervisning.

Efter utallige kampagner de seneste årtier ved de fleste, at farten dræber, men hvad betyder højere fart helt konkret for, hvor hurtigt du formår at bringe din bil til standsning, hvis der løber et barn ud på landevejen efter sin fodbold foran dit køretøj?

Det har Rådet for Sikker Trafik regnet på. Med en forventet reaktionstid på halvandet sekund vil din bil holde stille efter 64 meter, hvis din hastighed var 80 km/timen. Men kørte du 95 km/timen, vil din fart være 62,5 km/timen efter samme afstand. Du holder først stille ved omkring 83 meter.

Vi skal komme hjem i ét stykke

Høj fart forlænger altså bremselængden og har stor betydning for, i hvor mange meter du holder en høj og potentielt dræbende fart, inden hjulene holder op med at dreje. Farten kan altså være forskellen på liv og død, et det er baggrunden for den landsdækkende hastighedskontrol, som Rigspolitiet afholder hele denne uge. Formålet er at få danskerne til at lette på speederen, overholde fartgrænserne og køre efter forholdene.

Fakta Farlig fart For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres.

For høj hastighed er en faktor i 52% af alle dødsulykker i trafikken. Kilde: Rigspolitiet Vis mere

»Alle skal komme hele hjem. Det er øvelsen«, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ifølge tal for kontrollens første dag mandag blev 1.500 bilister fotograferet af fotovogne, fordi de blev målt til at køre for hurtigt. Dertil kommer, at 100 fartsyndere blev snuppet i andre kontroller. Altså 1.600 i alt på en tilfældig mandag.

»Desværre er det tal helt, som det plejer. Jeg havde håbet på færre overtrædelser, men det ligger på samme niveau som ved tidligere kontroller«, siger Christian Berthelsen.

153 km/t på Vestmotorvejen

De fleste slap med en bøde. Andre fik et klip i kørekortet, fordi de kørte mere end 30 km/t for hurtigt. Tre klip i kørekortet udløser en betinget frakendelse af førerbeviset, hvorefter bilisten skal til orienterende teoriprøve og praktisk køreprøve for at få lov at køre igen. Christian Berthelsen var selv på Vestmotorvejen ved Korsør, hvor en bilist kørte 153 km/t på en strækning med en fartgrænse på 110. Det udløser et klip i kortet. På to timer blev samlet 140 bilister fotograferet.

»Vi har en strategi om, at i 2020 skal vi have nedbragt det årlige antal dræbte fra 200 til 120. Samtidig skal vi højest have 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 lettere. Vi kan se, at hastigheden er en medvirkende årsag til halvdelen af ulykkerne. Derfor har vi et øget fokus på at få bilisterne til at overholde loven«, forklarer Christian Berthelsen.

De enkelte politikredse har op til kontrollen udpeget de strækninger, hvor der sker mange ulykker. Det er der, kontrollen foregår. Det er både landeveje, motorveje og byveje, ligesom politiet også er ved skoleveje og vejarbejde.

»Når vi stopper folk, så siger de typisk, at de ikke anede, at de kørte for stærkt. Det er nærmest endnu mere foruroligende, for så er de ikke engang opmærksomme på, hvor hurtigt de kører. Nogle laver en kold beregning af, hvor hurtigt de kan køre uden at få et klip i kørekortet«, fortæller Christian Berthelsen.

Politiet fortæller om bremselængder

De fleste er kede af, at de har kørt for stærkt, siger han.

»Jeg plejer at fortælle, hvad konsekvensen er af, at de kører så stærkt. For det er jo en del af historien. Det handler ikke om at udskrive en masse bøder, men om at sørge for, at folk kommer sikkert hjem. Så jeg fortæller gerne om reaktionstid og bremselængde«, siger Christian Berthelsen og fortsætter:

»Enhver kan betale en bøde. Men det er ikke det værste. Du kan være årsag til, at lille Peter ikke kommer hjem fra skole. Og den er ikke rar at have på samvittigheden, vel?«.