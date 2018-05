Dagens vigtigste historier: Verden venter på Trump – i mellemtiden er der drama om Melania I aften beslutter Trump, hvad der skal ske med Iran-aftalen. Og så bliver hans kone Melania Trump anklaget for plagiat. Her er de vigtigste historier, du bør kende til i dag.

Så er det i aften, det sker.Donald Trump vil tage stilling til atomaftalen med Iran, som hans forgænger Barack Obama fik sat i søen i 2015. Den består kort sagt i, at Iran dropper sit atomprogram – mod at det internationale samfund dropper sanktionerne mod landet. Men Trump er ikke tilfreds med aftalen. Klokken 20.00 dansk tid vil han offentliggøre, hvad der skal ske, og verden holder godt øje. For hvis USA dropper den, skal Europa tage stilling til, om vi vil følge trop. Eksperter forventer, at aktiemarkederne vil reagere ganske voldsomt, hvis Trump dropper atomaftalen, og så er der prisen på benzin, der ventes at stige på det amerikanske marked.

Foto: Ditte Valente

Der er nyt om den såkaldte Umbrella-sag, hvor mere end 1.000 unge er sigtet for at dele videooptagelser af sex mellem to mindreårige. Østre Landsret har i dag stadsfæstet byrettens dom om betingede fængselsstraffe til to unge mænd, der har delt de meget omtalte videooptagelser. Dermed er landsretten enig med byretten i, at det delte materiale har karakter af at være børneporno. Mere om sagen her.

Foto: Jens Dresling

Det vakte opsigt, da udviklingsordfører Mette Gjerskov (S) for nogle uger siden blev frataget sit ordførerskab, fordi hun ikke ville stemme for det såkaldte burkaforbud. Nu viser det sig, at hun ikke var den eneste socialdemokrat, der har mistet sit ordførerskab på ufrivillig vis. Også Yildiz Akdogan er røget sig en tur, og så fik hun det endda at vide i en fællesmail uden forudgående orientering, fortæller hun. Hendes historie får du her.

Foto: Carolyn Kaster/AP

Melania Trump er ikke bare præsidentens kone. Hun er også en kvinde med en sag. For hun vil slå et slag for de amerikanske børn, og derfor har hun lanceret ’Be Best’-programmet, hvor hun vil lave forskellige begivenheder til gavn for de små. Problemet er bare, at ’Be Best’-kampagnen er kommet i modvind. En rapport, der hænger sammen med kampagnen, er blevet beskyldt for plagiat. Originalen? Den stod Obama-administrationen bag. Og at sige de ligner hinanden, er mildt sagt en underdrivelse. Døm selv her.

Foto: Emma Sejersen

Hun vil egentlig gerne hæve licensen på en p-plads fra 100 til 10.000 kroner. Men Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen mødte i går modstand fra både borgerlige og socialdemokrater, da der var udvalgsmøde. Men hun giver ikke op: »Det kan være, at socialdemokraterne indser nødvendigheden af at se på beboerlicenserne«.

