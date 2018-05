Regioner kræver flere penge til sundhed

Regeringen vil have mere ud af det milliardbeløb, som staten årligt giver til regionerne for at drive sygehuse og andet sundhedsvæsen.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) efter sit første møde om næste års budget med Danske Regioners formand Stephanie Lose (V).

»Det er vigtigt for regeringen, at vi får en ambitiøs aftale om at nyttiggøre de mange milliarder, vi giver til sundhedsvæsenet. Så de i højere grad kommer borgerne til gode«, siger Kristian Jensen.

»Vi skal kigge på, om nogle af de penge, der bruges af Danske Regioner kan bruges bedre. Og om vi kan prioritere psykiatri i det store budget, som regionerne har«.

Regeringen vil erstatte kravet om to procent højere effektivitet, som hospitalerne har været underlagt i mange år, med en anden metode.

»Vi har klart sagt, at vi skal have et andet redskab til effektivisering og styring. Det kan sikre, at vi bruger teknologien bedre og mere effektivt. Det skal også komme patienterne til gode«, siger finansministeren.

Danske Regioner ser sagen anderledes. De kræver flere penge til dyrere medicin, flere patienter på sygehuse og i psykiatrien.

Danske Regioner henviser til tal over udviklingen fra 2009 til 2017. Der er 300.000 flere somatiske patienter. Det er en stigning på 12 procent. Der behandles 41.000 flere psykiatriske patienter. Det er 37 procent flere end før.

Og der bruges 3,3 milliarder kroner mere på hospitalsmedicin. Det er en stigning på 59 procent. Samtidig er der kun ansat under fem procent flere læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale.

Danmark bruger ifølge de vestlige landes økonomiske organisation OECD 7,8 procent af bruttonationalproduktet, BNP, til sundhedsudgifter.

ritzau