Tandlæger lukker klinikker og går i usædvanlig demonstration foran Christiansborg Folketingets nedskæringer i tandplejen har ikke ført til den ventede nedgang i patienternes tandlægebesøg. Nu skal en særlov føre til sjældnere eftersyn. Det har fået tandlæger til at demonstrere foran Christiansborg.

Ingen ønsker en vred tandlæge.

Men i øjeblikket har vi en masse meget utilfredse tandlæger.

De har lukket klinikkerne og indkaldt kolleger til demonstration foran Christiansborg for at protestere mod en kommende særlov, der ændrer på deres honorarer og aftalerne med regionerne.

Bag det hele ligger et indgreb fra politikerne, der fandt, at danskerne går for meget til tandlægen. De indførte i 2015 en ordning, der skulle dele patienterne op i tre kategorier: rød, gul og grøn.

De grønne kan nøjes med et tandeftersyn hvert eller hvert andet år, de røde har umiddelbart behov for behandling og de gule er midtergruppen, der skal holdes ekstra øje med, og som skal have gummerne tilset en eller flere gange om året.

Nedskæringer fik ikke udgifterne tilstrækkeligt ned

Målet var at begrænse udgifterne til tandbehandlinger. I 2013 skar de folkevalgte 300 millioner kroner af det offentlige tilskud til patienterne. Men det har ikke fået de offentlige udgifter til at falde som forventet. Den omstændighed har fået nogle politikere til at beskylde tandlægerne for at overbehandle patienterne og lægge op til en skærpet kurs mod tandlægerne for at sikre, at de gør som forlangt og tilser mange af patienterne sjældnere.

De har peget på, at 72 procent af patienterne er endt i den gule kategori og dermed skal til tandlægetjek mindst en gang om året. Blot lidt over hver tiende dansker er endt i den grønne kategori, der gerne skulle spare det offentlige for udgifter.

»Men vi putter ikke folk i den gule kategori, hvis de ikke hører hjemme der«, understreger Freddie Sloth-Lisbjerg. Han er formand for Tandlægeforeningen og bekymret for konsekvenserne af begrænsningerne i voksentandplejen.

Tandlægeformand: Minister fokuserer ikke på behov for behandling

Resultatet af politikernes indgreb mod de tal er ikke acceptabelt for tandlægerne, der i dag vil samles foran Folketinget for at demonstrere mod indgrebene og mod sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) lovforslag.

»Patienternes behov for forebyggelse og behandling er ikke noget, hun fokuserer på«, siger Sloth-Lisbjerg.

»Jeg fatter ikke, at Ellen Trane Nørby og andre politikere får lov til at slippe af sted med deres spin om, at udgifterne til tandlægeområdet løber løbsk, og at det alene skyldes, at tandlægerne går efter en høj indtjening. Det er fake news. Regionernes udgifter til patienterne i voksentandplejen er i dag på samme niveau som i 2012«, mener han.

Ny lov skal erstatte overenskomst

Demonstrationen er indkaldt af en gruppe tandlæger via Facebook og falder sammen med, at Folketinget førstebehandler et udkast til en ny lov for voksentandplejen herhjemme. Den åbner for, at vilkår og betingelser for tandlægernes hjælp dikteres af regionerne og ikke længere reguleres via overenskomsten med tandlægerne.

Tandlægerne har i et høringssvar til særlovsudkastet efterlyst en økonomi for tandplejen, der er på »et fagligt forsvarligt niveau«. Det svarer til, vurderer foreningen, cirka 1,7 milliarder kroner om året. De er bange for at kunne blive straffet, hvis de ikke sikrer patienterne den bedste behandling, men også for at komme i klemme, hvis det fører til, at de ikke overholder budgetkravene fra politikerne.

Foreningens formand efterlyser en mere imødekommende linje fra politikerne.