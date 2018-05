Salafist undgår udvisning trods ny dom

Den selvudråbte salafist Adnan Avdic slipper for at få samfundets røde kort - en udvisningsdom.

Ved Østre Landsret er dansk-bosniske Avdic godt nok onsdag blevet kendt skyldig i forsøg på vold, men fordi straffen lyder på 20 dages betinget fængsel, kan det ikke takseres til en ubetinget udvisning.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Bjørn Elmquist.

Sagen udspringer af en episode ved indkøbscenteret City 2 i Taastrup vest for København. Her blev Adnan Avdic opsøgt af en mand, der var stærkt uenig i hans holdninger og som krævede at filme ham og stille spørgsmål.

»Han følger efter min klient, og da de har gået i 50-60 meter, stopper de op«.

Manden havde ifølge Bjørn Elmquist en form for headset på, og det ville Avdic, der har boet i Danmark i over 24 år, daske væk.

»Han ramte dog ikke, og derfor blev han kun dømt for forsøg på vold«, siger Bjørn Elmquist.

Ry for at have ekstreme holdninger

Heller ikke ved Retten i Glostrup i december efterkom retten anklagemyndighedens ønske om en ubetinget udvisning.

33-årige Avdic har også ry for ekstreme ytringer og holdninger.

I landsretten er han tidligere blevet dømt for at billige terror. 16. februar 2015 blev han interviewet af den franske tv-kanal Live Leak.

Det skete i kølvandet på angrebene mod Krudttønden og synagogen i København.

Her sagde han blandt andet om Omar el-Hussein, som dræbte to personer og sårede flere politifolk, før han selv blev skudt og dræbt af politiet:

»Den her mand har et hjerte af guld. Vi muslimer tager ikke afstand fra denne mand. (...) Ham derovre, han er ikke terrorist, han er en helt«.

Dermed billigede han et terrorangreb, hvilket er en overtrædelse af straffelovens paragraf 136.

