Dagens vigtigste historier: Minister vil bekæmpe pjæk – og dine rejser forurener mere end antaget Pas på, pjækkerøv. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har fem konkrete tiltag, som skal mindske gymnasieelevers lyst til at 'tage en fridag'. Den og dagens øvrige tophistorier får du her.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har en plan. Hun vil sikre, at pjækkeri bliver noget, eleverne hører om i historietimerne. Fremover skal hver enkelt gymnasieskole obligatorisk sætte et mål for, hvor meget elevernes fravær skal nedbringes. Fraværet skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Der er overvejelser om at fratage SU ved højt fravær. Og så er der alle de andre planer. Overblikket får du her.

Foto: Ivan Riordan Boll I AB Carlsborg mellem Sønder Boulevard og Enghave Plads på Vesterbro var flere andelshavere bekymrede for, at Airbnb-udlejningen ville tage overhånd. For at komme problemet i forkøbet har foreningen nu strammet reglerne for korttidsudlejning af de 28 andele.

I AB Carlsborg mellem Sønder Boulevard og Enghave Plads på Vesterbro var flere andelshavere bekymrede for, at Airbnb-udlejningen ville tage overhånd. For at komme problemet i forkøbet har foreningen nu strammet reglerne for korttidsudlejning af de 28 andele. Foto: Ivan Riordan Boll

Regeringen og en række partier er tæt på at lande en aftale, du skal følge med i, hvis du udlejer via Airbnb. Med aftalen kan alle Airbnb-værter i fremtiden højest tjene 28.000 kroner skattefrit om året, og det gælder uanset om det er en lejebolig, en ejerbolig eller en andelsbolig, der bliver lejet ud. Der kommer desuden ændringer hvad det maksimale antal udlejningsdage angår, men detaljerne er endnu ikke på plads.

Foto: BORBERG THOMAS Fly, SAS, himmel, rejse, ferie, skyer, sol.

Fly, SAS, himmel, rejse, ferie, skyer, sol. Foto: BORBERG THOMAS

Du kan lige så godt acceptere, at den næste nyhed kommer til at gøre lidt ondt. For hvis du er, som folk er flest, så kan du garanteret godt lide at rejse. Det kan jeg i hvert fald. Men turistrejser viser sig at være langt mere forurenende end hidtil antaget. Det viser en ny undersøgelse fra forskergruppen Integrated Sustainability Analysis ved University of Sydney i Australien. Global turisme står således for 8 procent af verdens samlede udledning af CO2. Årsagen kan du læse om her.

Foto: Evan Vucci/AP President Donald Trump delivers a statement on the Iran nuclear deal from the Diplomatic Reception Room of the White House, Tuesday, May 8, 2018, in Washington. Trump announced the U.S. will pull out of the landmark nuclear accord with Iran, dealing a profound blow to U.S. allies and potentially deepening the president's isolation on the world stage. (AP Photo/Evan Vucci)

President Donald Trump delivers a statement on the Iran nuclear deal from the Diplomatic Reception Room of the White House, Tuesday, May 8, 2018, in Washington. Trump announced the U.S. will pull out of the landmark nuclear accord with Iran, dealing a profound blow to U.S. allies and potentially deepening the president's isolation on the world stage. (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci/AP

Ultrakonservative medlemmer af det iranske parlament råbte onsdag slagord som 'Død over Amerika', mens de brændte papirer, der lignede det amerikanske flag. Det skete efter Donald Trump offentliggjorde, at USA trækker sig fra atomaftalen med Iran. Se klippet her.

Donald Trump skriver i et tweet, at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er på vej hjem fra Nordkorea med tre frigivne amerikanere, og at Pompeo på et møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-Un, har fået fastsat en dato og sted for et topmøde. Ja, vores internationale redaktion rigeligt at se til i disse dage.

Foto: Anders Brohus /Ritzau Scanpix (ARKIV) Peter Palland ( tv ) og Morten Jensen kunne lørdag 29. januar 2006 overrække ialt 70635 kr til den danske Down Syndrom forening Morten Jensen, der var del af den kendte duo Morten og Peter, er død. Det skriver TV2 onsdag den 9. maj 2018. (Foto: BROHUS ANDERS/Ritzau Scanpix)

(ARKIV) Peter Palland ( tv ) og Morten Jensen kunne lørdag 29. januar 2006 overrække ialt 70635 kr til den danske Down Syndrom forening Morten Jensen, der var del af den kendte duo Morten og Peter, er død. Det skriver TV2 onsdag den 9. maj 2018. (Foto: BROHUS ANDERS/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Brohus /Ritzau Scanpix

»Selv om solen står højt på himlen, er i dag alligevel en sorgens dag«.Morten Jensen fra det landskendte TV-program ’Morten og Peter’ er død. Han blev 41 år gammel. Morten og Peter blev kendt allerede i 1991 fra programmerne 'Er jeg da helt gak, mor' på TV 2. Programmerne skildrede de to venner, der begge har Downs syndrom.

Foto: Mads Nissen Domus Vista i København er med sine 29 etager Danmarks højeste beboelsesejendom. De 476 lejligheder blev bygget i 1968. En mand til tandlæge.

Domus Vista i København er med sine 29 etager Danmarks højeste beboelsesejendom. De 476 lejligheder blev bygget i 1968. En mand til tandlæge. Foto: Mads Nissen

Ingen ønsker en vred tandlæge. Men lige i øjeblikket er det præcis, hvad vi har her i kongeriget. En stor gruppe tandlæger lukkede i formiddags klinikkerne og indkaldte kolleger til demonstration foran Christiansborg for at protestere mod en kommende særlov, der ændrer på deres honorarer og aftalerne med regionerne – og Tandlægeforeningen advarer mod, at ændringerne kan ramme socialt skævt.

Vil du have et nyhedsoverblik tilsendt på mail alle hverdage?

Skriv dig op til at modtage Dagens Overblik her.