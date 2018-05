Ny forskning: Folkekirken har godt fat i danskerne En serviceorienteret kirke med masser af tilbud har gjort, at danskerne ikke flygter fra folkekirken i samme grad som i lande, vi normalt sammenligner os med.

Folkekirken udbyder lige præcis det, forbrugerne vil have. Babysalmesang er et eksempel på, hvordan kirken målretter sine tilbud til den moderne forbruger. Det er nogle af konklusionerne i en ny ph.d.-afhandling, som Karen Marie Leth-Nissen har lavet.

Medlemstallet i den danske folkekirke er relativt stabilt og falder mindre drastisk sammenlignet med kirkerne i eksempelvis Sverige og England. En af forklaringerne på det er ifølge Karen Marie Leth-Nissen, at folkekirken er åben for at bruge kirken på en ny måde og tilpasse sig den »moderne, individualistiske forbruger«.

FAKTA Folkekirken i tal 90Procent af befolkningen i Danmark og Sverige var i 1990 medlemmer af deres folkekirke. I 2015 var 77 procent danskere stadig medlemmer, mens kun 64 procent af svenskerne var det. 33Procent af danskerne har været til konfirmation indenfor de seneste 12 måneder. 32 procent har været til dåb. 45 procent har været til begravelse. 61,5 Procent af de danske børn, der blev født i 2015 blev døbt. I 2006 var tallet 74,5 procent. Det er den kirkelige handling, der oplevet det største fald. Kilde: ’Churching Alone - A Study of the Danish Folk Church at Organizational, Individual and Societal Levels’, Karen Marie Leth-Nissen Vis mere

»Den helt store succes de sidste ti år er babysalmesang. Det taler lige præcis ind i et bestemt behov, hvor forældrene skal have orloven til at gå med noget – det har folkekirken været god til at se. Det er et klart tegn på, at man tilpasser sig forbrugeren«, siger Karen Marie Leth-Nissen.

Se hele afhandlingen her.

At kirke alene

Dropindåb og spaghettigudstjenester er andre eksempler på en måde at starte initiativer for bestemte målgrupper, forklarer Karen Marie Leth-Nissen.

»Der er mange forskellige faktorer, der gør, at folkekirken stadig er populær, men at der nu er mange flere aktiviteter i folkekirken rettet mod bestemte målgrupper, betyder for nogle, at det stadig giver mening at betale kirkeskat«, siger hun.

Karen Marie Leth-Nissen har opfundet begrebet ’at kirke alene’, der beskriver skiftet fra forpligtelse til valg i den måde, kirken bliver brugt på.

»Det handler ikke om, hvad gør vi i vores familie, men om hvad jeg gør. Der er sket et skifte fra forpligtelse og så til et individuelt valg«, siger hun.

Udviklingen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere selektive, når det kommer til de kirkelige traditioner og handlinger. Det frie valg er vigtigt.

Karen Marie Leth-Nissen forklarer, at når forældre i dag vælger at få deres barn døbt, så er det en beslutning, der bliver truffet ud fra en forhandling mellem forældrene.

»Eksempelvis barnedåb bliver en måde at forsøge at skabe mening i livet på. Tidligere blev børnene bare døbt. Nu sidder hver forældre og stiller sig selv spørgsmålet: Giver det her mening i mit liv? Og er vi sådan nogle, der får vores barn døbt?«, siger Karen Marie Leth-Nissen.

Samtidig formår præsterne at møde forældrene der, hvor de er, og opfylde deres individuelle ønsker.

»Det betyder, at kirken er blevet mere en servicekirke«, siger hun.

Mere kirke for pengene

Arrangementer som babysalmesang, dropindåb og spaghettigudstjenester, der er tiltag til bestemte segmenter, er udtryk for den new public management-ideologi, der er rykket ind i folkekirken.

Hun har lavet en kvalitativ analyse af den måde, de danske provster arbejder på, og hvilken rolle de spiller for menighederne. Hun konkluderer, at provsternes tilgang har ændret sig de seneste 15 år fra tidligere at have haft en mere rent økonomisk rolle til i dag at være fokuseret på udvikling og aktiviteter.

»De fleste provster i dag vil gerne være forandringsagenter og være med til at sætte nye ting i gang ude i menighedsrådene«, siger Karen Marie Leth-Nissen.