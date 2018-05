Slørhalerne elsker legestuen, men forældrene er svære at få på krogen Kingos Kirkens legestue er et tilløbsstykke for småbørnsforældrene. Mange af dem tror dog, at de jævnlige kirkebesøg hører op, når børnene begynder i skole.

Du skal klappe, hvis du er i godt humør!

Sådan lyder velkomstsangen onsdag i legestuen i Kingos Kirke, hvor otte familier har skrævet over babygitteret ind til musikpædagog Marlene Evensen på Nørrebro i København. Og alle er i fremragende humør, hvis man skal dømme efter klapningen.

En lille rødhåret dreng er blevet så begejstret, at han har mavet sig fra sin siddepude ude i rundkredsen helt ind til en sort og blå hulahop-ring, som Marlene Evensen kalder Livets Kreds. Moderen trækker ham ved anklerne tilbage, glidende hen over det blågrønne linoleum.

»Vi er kommet her i to år«, fortæller en af mødrene Bodil Morgan, der med fire børn i alderen fra 9 måneder op til 5 år må siges at være heavy user.

»Vi synes, det her er et fantastisk tilbud. Det er dejligt at være i en kirke med kristne sange og historier og at være sammen med andre børn. Men min mand, som er amerikaner, og jeg er med i Reformerte Baptistkirke, og der kommer vi til at blive. Det har vi taget stilling til«.

Jeg giver børnene en god oplevelse sammen med deres voksne, som jeg håber betyder, at de resten af deres liv vil føle sig mere hjemme i en kirke Marlene Evensen, musikpædagog og teolog

Kingos Kirke har ligesom mange andre folkekirker en lang række tilbud til særlige grupper. Ud over legestue, babysalmesang og tumlegudstjenester, er der søndagshygge for unge, onsdagsgudstjeneste med varm mad, for folk der måske sjældent laver mad selv og bibellæsegrupper på engelsk.

Det er temaet for en netop offentliggjort ph.d. om emnet.

Ude med snøren

Trods strålende sol begynder regnen pludselig at vælte ned, da alle børn og voksne begynder at tromme i gulvet. Nu skal fiskeren Peter (Marlene, nu med kasket og fiskestang) ud på Genesaret Sø, hvor han opdager, at der ikke er en eneste fisk at fange.

Heldigvis er der en kasse fyldt med strutskørter, så børnene kan blive til små slørhaler. Drengene trækker skørterne op om maven, helt op under armhulerne, men det er også udmærket, for så træder man ikke i dem.

Pludselig er vandet velsignet med fisk.

Frida på to år insisterer på at være en rød fisk, og hendes mor Anna Staal forklarer, at hun fandt kirken, da hun og en veninde var på barsel og savnede et sted med andre børn.

»Jeg er selv kristen, døbt og konfirmeret. Min datter er også døbt. Om hun skal konfirmeres, skal hun jo selv tage stilling til, til den tid. Min mand er ikke kristen, men han kunne godt lide at komme her, da han havde orlov med Frida«, siger Anna Staal, der venter en lillesøster til Frida.

Også Julie Christensen, der er i legestuen med Hans Eigil på fem år, er glad for den kristne samling, sangene og de opbyggelige historier. Hun er selv døbt og ’kulturelt kristen’. Også Hans Eigil og storebroderen er døbt, men hun er ikke blevet mere kristen af legestuen.

»Det har ikke flyttet noget på den måde. Hverken positivt eller negativt. Kristendommen er stadig min kultur, men jeg er ikke blevet mere udøvende kristen af, at vi har gået her«.

Nu kommer en dukkekuffert med rytmeæg ind, og Maya på ni måneder gør et seriøst forsøg på at sluge et helt rødt æg.

Moderen fortæller, at de googlede sig frem til Kingos Kirke.

»Jeg er konfirmeret, men har ellers ikke noget forhold til kirken. Min mand er tyrker og ikkepraktiserende muslim, så vi tager bare de tilbud, der er. Vi overvejer at sige ja til en ledig plads på et babysalmehold, men jeg tror ikke, vi kommer ikke til at fortsætte med det efter babyalderen. Vi er ikke kommet på krogen«, siger Sine Plesner.