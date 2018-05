Internationalt scoop: Emmanuel Macron kommer på statsbesøg i Danmark til sommer Emmanuel Macron har sagt ja til at gæste dronning Margrethe 28. og 29. august. I de 46 år, dronningen har regeret, er det kun sket én gang, at en fransk præsident har været på statsbesøg i Danmark.

Rygterne har floreret længe i diplomatiske og politiske kredse, og i går bekræftede hoffet på Amalienborg så forlydenderne: Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kommer senere på sommeren på statsbesøg i Danmark som gæst hos dronning Margrethe.

Statsbesøget finder sted 28. og 29. august, og med på rejsen er også præsidentfruen, Brigitte Macron.

Det må betragtes som et internationalt scoop, at Frankrigs præsident, der netop har fejret sit første år på statslederposten, har taget imod invitationen fra Danmark. Fra hele verden ser man i disse måneder mod Paris efter signaler om ikke mindst EU’s fremtid, hvor Emmanuel Macron i dag indtager en førende stilling med en noget svækket kansler Angela Merkel i Berlin. Også i den helt aktuelle situation efter USA’s tilbagetrækning fra atomaftalen med Iran er Macron en central spiller på den verdenspolitiske arena.

Karrig med statsbesøg

Disse spørgsmål bliver der givetvis lejlighed til at diskutere med den danske regering under statsbesøget i august. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kender Frankrigs præsident efter flere møder, hvor man bl.a. diskuterede den danske arbejdsmarkedsmodel, som Emmanuel Macron har ladet sig inspirere af til de reformer, der nu er på vej i Frankrig.

Det er tillige værd at bemærke, at Emmanuel Macron er en travl mand, der er ganske karrig med at tage på statsbesøg i udlandet. Når Danmark er valgt, kan det skyldes, at den danske kongefamilie har nære relationer til Frankrig, og at dronning Margrethe i øvrigt er den længst siddende monark i Europa efter Storbritanniens dronning Elizabeth II.

I dronning Margrethes 46-årige regeringstid har Danmark kun én gang tidligere haft en fransk præsident på statsbesøg. Det var i 1982, hvor daværende præsident Francois Mitterand gæstede Danmark. Det var en genvisit for det statsbesøg, som dronning Margrethe og prins Henrik fire år tidligere aflagde hos daværende præsident Valèry Giscard d’Estaing .

Programmet for det kommende statsbesøg offentliggøres først senere.