Loyal To Familia-leder skal for Højesteret

SHUAIB KHAN Født i 1986, søn af den tidligere borgerrepræsentant Wallait Khan. Pakistansk statsborger. Tidligere straffet for mindre sager om knivbesiddelse, vold og narko. Dømt flere gange for alvorlige forbrydelser: Idømt 8 års fængsel for medvirken til dødsvold på åben gade i Aalborg i 2007. Retten afviste at udvise ham for den forbrydelse. Blev prøveløsladt i 2012.

Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen mod Loyal To Familias leder kan afprøves ved Højesteret, oplyser forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen.

I marts afviste Østre Landsret at udvise manden, Shuaib Khan, der stammer fra Pakistan.

Det var ellers kravet fra anklagemyndigheden efter Khans trusler mod en politimand under en visitering på Nørrebro under sidste års bandekrig. Selv nægtede den tiltalte under retssagen, at han havde truet.

Han blev fundet skyldig, men retten fandt, at manden skulle have en betinget udvisning - den tredje af slagsen, retten har givet Shuaib Khan.

Nu har procesbevillingsnævnet givet grønt lys for at lade sagen om truslerne blive taget op i Højesteret, som dermed også skal tage stilling til, om bandelederens udvisning skal gøres ubetinget.

Førende bandefigur på Nørrebro

LTF-bandens frontfigur har tilbragt størstedelen af sit voksne liv bag tremmer efter at være dømt for blandt andet dødsvold.

Han har samtidig været afgørende for at få samlet og konsolideret banden i og omkring København. Den har været en vigtig del af den bandekonflikt, der sidste sommer og efterår satte et stærkt negativt præg på Nørrebro.

Senest har et højtstående medlem af banden fået 20 års fængsel for drabsforsøg på to tilfældigt forbipasserende cyklister ved Den Røde Plads i september.

De mange skyderier fik politiet til at advare især unge mænd mod at bevæge sig uden døre i og omkring ghettoområderne på Nørrebro.

Nu bliver det op til Højesteret at afgøre, hvad der skal ske med en af bandekrigens hovedaktører.