Politi: Mand med elefanthue ville dræbe kvinde foran datter

En 43-årig kvinde var natten til fredag tæt på at miste livet i Greve, da hun blev udsat for et voldeligt overfald.

Gerningsmanden er på fri fod, og han beskrives som en mand, der var iført en elefanthue, mørk trøje med lange ærmer samt blå cowboybukser.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der efterforsker sagen om et drabsforsøg.

Kvindens mindreårige datter var i huset på Olsbækshave, da overfaldet skete. Kvinden er stadig indlagt på et sygehus, men hun er uden for livsfare.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at man fredag omkring klokken ti ikke kender motivet bag.

»Vi vil meget gerne tale med vidner, der har hørt eller set noget i relation til sagen enten i nat, eller som eventuelt har en idé om, hvem der kunne stå bag overfaldet«, lyder det i pressemeddelelsen.

Politiet har ikke flere detaljer i sagen.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 02.55.

ritzau