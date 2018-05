Boguddrag: De holder øje med os i den smarte by Den smarte by er effektiv; den sætter ind med reparationer, når det er nødvendigt, reducerer udgifter, øger kvaliteten i borgerservice og trivslen hos borgerne, og samtidig er der styr på de kriminelle og udsatte borgere. Men hvilke konsekvenser har det for vores liv som borgere i et demokratisk samfund? PS bringer her et bidrag fra antologien ’Eksponeret. Grænser for privatliv i en digital tid’.

På rådhuset sidder borgmesteren på sit kontor med udsigt til byens torv og til et vægstort smartboard, der viser aktiviteterne i byen. Myldretiden giver trængsel på vejene, og et sted er trafikken nærmest gået i stå på grund af huller og ujævnheder i asfalten. I andre områder er der behov for akut afhentning af affald, og byens hjemløse har samlet sig under broen for at søge ly mod regnen. I den sydlige del af byen er der en ny koncentration af mennesker omkring stationen; det fremgår af figuren på skærmen, at de er mellem 15 og 20 år, de fleste er mænd, og mange er flygtninge.

Overblikket giver borgmesteren og hendes stab et godt grundlag for at planlægge dagens driftsopgaver i forhold til vejvedligeholdelse og renovation, men også til at allokere ressourcer til socialt opsøgende indsatser i områderne ved broen og stationen. Grundlaget for disse indsatser skabes hurtigt ved at indhente oplysninger om personerne via kommunens databaser; det giver mulighed for profilering og indsigt i, om de har lovligt ophold, adresse i kommunen, modtager sociale ydelser, er i sundhedsbehandling eller måske udeblevet fra uddannelse eller jobformidling. For en sikkerheds skyld udveksles der også data med politiet for at afdække, om de har kendskab til nogen af personerne og eventuelt er i gang med at forudsige mulig kriminalitet i områderne.

Scenariet er ikke langt fra virkeligheden. Den intelligente by er i disse år ved at blive etableret via små og store it-understøttede indsatser, som hen ad vejen vil kunne kombineres og give adgang til information om såvel byernes infrastruktur som bevægelserne i dem. Med stadig bedre redskaber og større computerkraft til at udføre big data-analyser kan borgerne og brugerne let profileres og deres adfærd, vaner, præferencer og relationer analyseres.

En af drivkræfterne bag disse kortlægninger af borgerne er effektivitet. Vi kan optimere og kvalitetssikre offentlige indsatser, vi kan målrette sociale tilbud, forhindre socialt bedrageri, forebygge kriminalitet og sikre integration og indslusning i sundhedsbehandling. Alt sammen tiltag, som er i alles og samfundets interesse.

En anden drivkraft er nok mere simpel: Vi gør det, fordi vi kan. Vi indsamler stadig flere datatyper og i mængder, som aldrig er set før. Det er derfor kun vores nysgerrighed efter at se ind i disse data og udforske, hvad de rummer, der sætter grænsen.

Boston er en af de amerikanske byer, der er kommet langt med overvågning af veje, mennesker og byens driftsaktiviteter. En såkaldt CityScore fortæller for eksempel løbende om byens trivsel. Trivselsmålingen omfatter alt fra wi-fi-tilgængelighed til energiforbrug, kriminalitet og donationer til byens kunst og måles på et indeks, hvor en score på over 1 fortæller, at tingene går bedre end forventet. Omvendt kan en lavere score føre til, at der hurtigt sættes indsatser i gang fra borgmesterkontoret, hvor skærmen med dashboardet faktisk hænger. Ordningen blev lanceret i 2015, og siden har tendensen med at bruge indsamlede data til bedre planlægning og offentlige serviceudbud bredt sig til mange andre byer i USA med Boston, Chicago og New York i spidsen.

Smart by med smarte mennesker

Men hvad er en smart by? Hvad rummer den, og hvad er dens vision? En østrigsk forskergruppe definerer den smarte by som en by med smart økonomi, smart mobilitet, smart miljø, smarte mennesker, smart livsstil og en smart styreform.

Mennesker er smarte, når de tænker i egen uddannelse, livslang læring, ser mulighederne i etnisk mangfoldighed og er åbne og fordomsfrie. Indbyggernes individuelle og omfavnende perspektiv på byens liv understøttes af deres smarte livsstil, hvor gode sundhedsforhold og individuel sikkerhed, boligkvalitet, uddannelsesfaciliteter, kultur og fritidstilbud, social sammenhængskraft og byens attraktion som turistmål er pejlemærker.

I den smarte økonomi er innovation og iværksætteri fremherskende drivere af økonomien, ligesom der er fokus på mere traditionelle strukturelle forhold som produktivitet, arbejdsmarkedet, byens omdømme og internationale forankring.

Smart mobilitet og miljø hænger også sammen i den smarte by. Bæredygtige transportsystemer og it-infrastruktur til at understøtte adgangen til både lokale, nationale og internationale transportsystemer reducerer luftforurening og bidrager til bæredygtig ressourceudnyttelse. Med til billedet af den smarte by hører derudover økologisk bevidsthed.

Byen bindes sammen af en smart styreform, der er kendetegnet ved politisk opmærksomhed og et udbud af offentlige og sociale services, der varetages af en effektiv og transparent administration.

Samlet set fremstår den smarte by som en vision om fremtidens by, der er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig, og hvor teknologi og digitalisering er midler til at realisere visionen.

Aarhus er en ud af 90 byer i 21 lande i EU, Norge og Schweiz, der er vurderet og sammenlignet med de øvrige medvirkende byer på baggrund af den østrigske model. Og resultatet er meget opmuntrende, idet Aarhus ligger et pænt stykke over gennemsnittet på alle parametre, især på smarte mennesker og smart styreform.

Den danske model for smarte byer

I Danmark er det ikke visionen om det bæredygtige samfund, der driver os i retning af smarte byer. Rammen for byudvikling er skabt af den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, som skal ruste os til den digitale fremtid. Digitaliseringsstrategien har et naturligt fokus på digitalisering og automatisering af den offentlige sektor, og visionen er derfor ikke overraskende at skabe værdi, vækst og effektivisering.

Borgernes rolle i udviklingen af det digitale samfund er begrænset til at være modtagere af en »effektiv og sammenhængende service« og som en modtagergruppe, hvis »høje tillid til det digitale samfund fastholdes«. Fokus er dermed lagt på borgeren som kunde og som middel til at lykkes med digitaliseringen, frem for på borgeren som medskaber og væsentlig aktør i den smarte by.

KL har som led i udrulningen af det digitale samfund etableret et fælleskommunalt Smart City Forum, der skal bidrage til en koordineret og målrettet udvikling og implementering af Smart City-initiativer i hele landet. I dette koncept er teknologien katalysator for en mere bæredygtig udvikling med fokus på økonomi, klima, sundhed, men også på innovation og medborgerskab. Borgeren fremstår, som en person, der via sit medborgerskab kan opnå indflydelse på byens udvikling, og som en person, der har ret til respekt for sit privatliv.

Inklusion, social sammenhængskraft og sociale rettigheder i bredere forstand – i form af adgang til uddannelse, arbejde, bolig og levevilkår – rummes derimod ikke af den danske model for smarte byer.

Intelligent trafikstyring

Efter hollandsk forbillede har København siden foråret 2017 anvendt et trafikledelsessystem, der gør det muligt at overvåge og styre trafikken i hovedstaden og samtidig give trafikanter information om det aktuelle trafikbillede. Systemet overvåger hastigheden i trafikken og identificerer på den måde kødannelser på grund af øget trafikmængde eller lav fart, for eksempel ved uheld, dårligt vejr eller gravearbejde. Disse oplysninger giver medarbejderne i Trafiktårnet ved Dybbølsbro, hvor systemet er placeret, mulighed for at undersøge, om trafikken kan reguleres ved hjælp af indstilling af trafiksignalerne i byen. Denne form for aktiv trafikstyring kan også anvendes til håndtering af trafikophobning i forbindelse med fodboldkampe, koncerter og andre store events i byen, der påvirker trafikken.

Mange andre kommuner end København arbejder i disse år aktivt med intelligent trafikstyring og indtænker indsatsen i deres profil som Smart City. Indsamlingen af data i trafikledelsessystemer sker via fysiske sensorer i byrummet, blandt andet i vejens asfalt, i lygtepæle og via gps-data fra apps og køretøjer. Netop dataindsamling til trafikstyring er under hastig udvikling og afprøves både i virksomheder, der udvikler intelligente transportsystemer (ITS), universiteternes forskningsmiljøer og kommuner i hele landet.

Trafiktårnet Øst tårner sig op over for Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København. Herfra overvåger og styrer Banedanmark togtrafikken, mens Vejdirektoratet holder øje med og regulerer trafikken på vejene. Foto: Andreas Beck/Ritzau

Detaljerede datamængder om trafikanters positionering kan i dag registreres ved at udstyre lygtepæle med wi-fi. Ved at opfange wi-fi-signaler fra trafikanternes smartphones kan både deres position og hastighed fastlægges. Disse oplysninger kan give indsigt i alle trafikanters bevægelser, både fodgængere, cyklister og bilisters. Disse data bearbejdes og omsættes til konkrete indsatser, for eksempel tilpasning af trafiksignaler og trafiklystavler. En sådan detaljeret trafikovervågning vil selvsagt give mulighed for endnu bedre planlægning af vejnet og trafiksignaler og vil gøre overvågning af trafikstrømme og selve trafikstyringen endnu mere præcis og effektiv. De økonomiske gevinster er også til at få øje på, da wi-fi-udstyr kan placeres til langt lavere anlægsomkostninger end nedgravning af sensorer i asfalten og kabler i jorden til kommunikation. På tilsvarende måde kan vores parkering afdækkes og føre til bedre udnyttelse og planlægning af byen parkeringsforhold.

I København har man benyttet implementeringen af det nye trafikledelsessystem til at øge delingen af oplysninger om trafiksituationen med trafikanterne. På Twitter og på appen Trafikken Hovedstaden kan man følge med i trafikken i det område, man kører i, og få beskeder om den aktuelle trafiktilstand og forstyrrelser samt om rejsetider i vejnettet. Ideen er, at bilisterne kan bruge oplysningerne til at vælge alternative transportformer og ruter gennem byen, for eksempel når gravearbejder, demonstrationer eller andre arrangementer i byen påvirker trafikken.

Trafikradioen har derudover fået bedre og mere direkte adgang til trafikoverblikket, idet trafikværterne på DR’s P4 nu fysisk er placeret i Trafiktårnet sammen med Københavns Kommune og Vejdirektoratet.

Det sætter dem i stand til at informere trafikanterne om den aktuelle trafiksituation og om de planlagte og uforudsete hændelser, der forstyrrer trafikken.

Når vi ser på bæredygtighedselementerne af intelligent trafikstyring, er der næppe tvivl om, at den fuldt it-understøttede trafikstyring, der trækker på data fra både sensorer, kameraer og wi-fi-løsninger i lygtepælene, vil have positiv effekt på klimamål om reduktion af CO 2 -emissioner og anden luftforurening. Muligheden for at styre trafikken og hindre kødannelser og koncentration af biler, lastbiler og busser bidrager direkte til dette. Derudover opstår en indirekte effekt gennem reduktion af brændstof, både ved kørsel og når bilister cirkler rundt efter en p-plads, men også ved, at gående og cyklister kan få forslag til, hvordan de kommer til deres bestemmelsessted via den mindst trafikerede og dermed mindst forurenede rute. Denne indirekte effekt på vores sundhed har afgørende betydning både for den enkelte persons livskvalitet og sundhed og for samfundsøkonomien. Alene forbedring af luftkvalitet vil betyde, at vi kan forhindre mange af de 3.600 for tidlige dødsfald, vi i dag ser på landsplan som følge af luftforurening, og dermed reducere de sundhedsrelaterede omkostninger på 29 milliarder kroner.

Den selvkørende bil

Det ligger ligefor at kombinere indsatser med intelligent trafikstyring og udbredelse af selvkørende eller automatiserede biler. De fleste store bilfabrikanter har allerede i dag en automatiseret bil på tegnebrættet eller i produktion. Store bilmærker som Audi, Nissan, Mercedes og Volvo står klar til at rulle deres selvkørende biler på gaden inden 2020. Det er derfor forventeligt, at vi omkring 2030 slet ikke har biler som dem, vi kender i dag – og måske vil vi i fremtidens smarte byer slet ikke behøve et kørekort.

I Aalborg kørte den første bus uden chauffør sin prøvetur i sommeren 2017. Efter planen skal der indsættes tre førerløse elbusser i boligområdet Aalborg Øst fra sommeren 2018, hvor de skal transportere beboere i området hen til forretninger og trafikpunkter, hvor de kan komme videre med den kollektive trafik ind til byen og til indkøbscentre. Tilbuddet henvender sig især til personer, der er dårligt gående og bor i områder, hvor almindelige busser ikke kan komme rundt. De selvkørende busser kommer for eksempel til at køre på stier og mindre veje tæt på bebyggelserne.

I forhold til klima og miljø-dagsordenen er der utvivlsomt mange gevinster at hente. Klimagevinsten forudsætter dog en udfasning af benzin- og dieseldrevne selvkørende biler, som stadig fylder mest i bilproducenternes planer.