Carlsberg vil brygge CO2-neutrale øl: »Nogle vil sige, at vi kun gør det som et reklamestunt. Men det er et ambitiøst projekt« Det verdensomspændende danske bryggeri har en ambition om at basere hele sin virksomhed på vedvarende energi og udlede nul CO2. En dråbe i de stigende verdenshave, erkender topchefen. Men alternativet er at give op.

Der er en imponerende udsigt oppe fra direktionsetagen i Carlsbergs førersilo på Vesterbro i København. På en klar dag er det lige før, man kan se ind i fremtiden.

Sagen kort Grøn kapitalisme Gennem årtier har økonomisk vækst og stigende udledning af CO 2 været uløseligt forbundet, hvilket i høj grad skyldes industrien og landbruget. Men kan man tjene penge uden at skade klimaet? Blandt de virksomheder, der har mål for at nedbringe CO 2 -udslippet, er Carlsberg. I 2022 skal koncernens bryggerier drives af vedvarende energi og udledningen være halveret. I 2030 skal Carlsbergs udslip være helt elimineret, og udledningen fra underleverandørerne i landbrug, transport og emballage være 30 procent mindre. Vis mere

Få måneder efter sin tiltrædelse i 2015 besluttede bryggeriets koncerndirektør, Cees ’t Hart, dog at flytte ned blandt medarbejderne i det åbne kontorlandskab på 3. sal. For som den ulasteligt klædte hollænder plejer at sige:

»Jeg kunne have været død i 10 dage, uden at nogen opdagede det. Det var ensomt at sidde på 20. etage, som det kræver særlig adgang til elevatoren at nå op til, og hvor vi kun sad ganske få mennesker«.

Den 59-årige Cees ’t Hart blev hentet til Carlsberg for at vende udviklingen for verdens tredjestørste ølkoncern med 140 mærker og 41.000 ansatte. Foreløbig har han været god til spare, men nu venter den svære del af opgaven: at få J.C. Jacobsens gamle virksomhed fra 1847 til at vokse, hvilket især et trængt marked i Rusland har været med til at forpurre.

Og ikke nok med det. Carlsberg har også sat sig for at gøre sig uafhængigt af sort energi om senest 4 år og udlede nul CO 2 i 2030. I hovedkvarterets foyer hænger et banner ned fra loftet med sloganet ’Together towards zero’, der skal minde medarbejderne om det fælles mål, mens de drikker en kop kaffe.

»Nogle vil sige, at vi kun gør det som et reklamestunt. Men det er et ambitiøst projekt at ville være CO 2 -uafhængig og forhindre enhver form for vandspild. Vi har ansat 6 ph.d.er til at hjælpe os med at nå målene og samarbejder med universiteter i udlandet. Det ligger i virksomhedens dna at tænke på andet end kortsigtet profit og også give noget tilbage til samfundet«, siger Cees ’t Hart.

En dråbe i havet

Han erkender, at bryggeriets indsats i sig selv er en dråbe i de stigende verdenshave, og at koncernen kan gennemføre sit klimaprogram, uden at det flytter noget som helst i det store billede:

»Men hvis alle har en opgivende holdning, vil verden se radikalt anderledes ud om 20-30 år. Virksomheder bliver nødt til at tage et ansvar, hvis regeringer ikke prioriterer opgaven«.

Før årets økonomiske topmøde i Davos skrev Cees ’t Hart sammen med konsulentvirksomheden Boston Consulting Group, at der skal findes rundt regnet 20.000 milliarder dollars inden 2030 for at holde temperaturstigningen på under 2 grader.

»Når man ser det astronomiske tal, tænker mange sikkert, at det kommer aldrig til at ske. Men hvis alle gav et bidrag, burde opgaven være til at overkomme«.

Cees ’t Hart har en fortid i den hollandske fødevareindustri, hvor han efter det mislykkede klimatopmøde i 2009 i København forsøgte at overbevise 200 indflydelsesrige landmænd om behovet for bæredygtighed. Det var op ad bakke, indtil en ledende FN-ansat fra klimatopmødet fik ordet.

»Han forklarede, at det fejlslagne møde muligvis lignede lys for enden af tunnelen for klimaskeptikerne, men i virkeligheden var det et tog direkte på vej mod landbruget. »Nu og her betaler den, der forurener. I fremtiden forsvinder den, der forurener«, sagde han. Publikum lyttede til budskabet«.

Vand og øl

Carlsbergs koncernchef rejser rundt i verden en stor del af arbejdstiden og også til de egne af kloden, hvor befolkningen har klimaforandringernes afledte konsekvenser anderledes tæt ind på livet, end man har i Danmark.

»Jeg kan ikke forestille mig, at Carlsberg skulle svine med vandet, når det få hundrede meter længere væk er en knap ressource. I Indien er vandmangel i høj grad et problem. Vi kan ikke løse det, men være med til at afhjælpe det«, siger Cees ’t Hart.

Fabrikkernes ledelser får en del af deres bonus for at nå målene i klimaplanen, der er lettere at indfri i Fredericia og Sverige end i Kina og Indien. Sidste år holdt ni af Carlsbergs bryggerier op med at bruge kul som brændstof.

»Man skal ikke tage fejl af, at et land som for eksempel Kina er meget optaget af klimaspørgsmålet. De lukker stålfabrikker og kulminer, så vi behøver ikke overtale myndighederne til at gøre en indsats«.

Jeg tror, at vi har passeret et afgørende punkt Cees ’t Hart, koncerndirektør

Anderledes forholder det sig i USA, hvor Carlsberg ikke har nogen bryggerier og kun på afstand har kunnet iagttage præsident Donald Trump trække stormagten ud af Paris-aftalen og give fingeren til alle de videnskabelige advarsler.

»Heldigvis er de fleste uenige med USA’s præsident, og jeg tror, at hans modstand bliver en selvstændig motivation til at bevæge sig fremad både for forældre og forretningsfolk. Nu skal det heller ikke lyde, som om jeg er helligere end paven eller grøn evangelist: Men det drejer sig om at efterlade kloden i en bedre forfatning, end vi modtog den. Eller i det mindste på samme niveau«.

Efterhånden er der gået sport i at fremstå mest grøn, hvilket Venstre og Socialdemokratiet konkurrerer om i store dagbladsannoncer. Verdens to største ølkoncerner som hollandske Heineken og amerikanske Anheuser-Busch reklamerer også med, at de brygger for en bedre verden og i løbet af få år vil gøre sig fri af fossile brændsler.