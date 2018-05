Dødfødte får tøj syet af brudekjoler Kvinder, der har mistet et barn ved fødslen eller under graviditeten, donerer deres brudekjoler. De sys om til bittesmåt tøj, som forældre kan få på sygehuset, hvis de mister et barn ved fødslen eller ved en sen abort. Projektet skaber et fællesskab i en ellers ensom sorg.

FOR ABONNENTER Da Rebekka Høy Biegel for 11 år siden mistede sin søn kun få minutter efter, han var født, var hun i chok. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind