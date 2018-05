Sket i ugen: Man gjorde en landsmand fortræd

Sagt i ugen

Finanstilsynet har rettet sønderlemmende kritik mod ledelsen i Danske Bank efter bankens medvirken til hvidvask af russiske mafiamilliarder, hedder det i en leder i Ekstra Bladet. Og videre:

»I det politiske system er der i Danmark med enkelte undtagelser nærmest tradition for, at ministre slipper for at blive draget til ansvar, selv om de har stået i spidsen for de værste uhyrligheder. Det er skandalerne i Skatteministeriet solide eksempler på. Her er parolen: Glem nu fortiden og lad os kigge fremad. Men den politiske syge skal nødigt brede sig til erhvervslivet. Derfor må Bagmandspolitiet tage affære. For hvis det ikke sker i denne sag, er det vanskeligt at se, hvornår man nogensinde skal sigte en bank for medvirken til hvidvask«. (Ekstra Bladet)

Lederskribent og debattør David Rehling mener, at Dansk Banks hvidvaskskandale skader hele Danmarks omdømme:

»Forvent, at skandalen vil rulle videre. Fine navne vil slås for deres fine poster. Indtil finheden kan være skyllet væk af kendsgerninger. Hvis altså de får lov at komme frem«. (Information)

Var det hele meget bedre i gamle dage? Debattør og klummeskriver Bettina Heltberg er på nippet til at tro det:

»It-tyranniet har overtaget virkeligheden og en – sikkert sympatisk – it-iværksætter overtager Søren Pinds gamle ministerium. Kunne det være mere ironisk? Jeg forstår dem, der hellere vil tilbage til 1830 og spille vaudeviller og fløjte på fløjte – men den går jo ikke! Hvis du slipper grebet om nutiden, slipper nutiden fra dig«. (Politiken)

Venstrepolitikeren Martin Geertsen, der er kommet i Folketinget i stedet for den nu trætte Søren Pind, får en på snuden af DF’s integrationsordfører Martin Henriksen:

»Søren Pinds afløser i Folketinget, venstremanden Martin Geertsen, er ikke kommet godt fra start. Hans første udmelding var, at der er brug for mere indvandring til København. Det er jo helt på månen!«. (BT)

Skuespilleren Waage Sandø mener, at han er den danske skuespiller, der har medvirket i flest tv-serier:

»For mig som skuespiller var ’Krøniken’ den mest interessante, men i forhold til mit omdømme var det IP i ’Rejseholdet’, der gav mig mest. Jeg møder stadig folk på gaden, der siger: »Der går IP«. Det er sjældent, de siger: »Der går Kaj Holger«, for folk kunne ikke lide ham«. (Berlingske)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen føler stolthed som dansker, når han overværer store bedrifter på sportsscenen udført af landsmænd:

»Vi lever i en verden, som bliver mere og mere international, med risiko for at vores liv bliver mere og mere fragmenterede. Man kan nøjes med at tale på Facebook med dem, man i forvejen er enig med. I den sammenhæng må man bare sige, at de store sportsbegivenheder stadig kan noget i forhold til at samle os«. (Politiken)

