Gebyrkrig: Pensioneret revisor går til kamp mod bankgigant På tre år blev de årlige omkostninger hævet med 428,5 procent på en ratepension tilhørende Erling Krog Jensens hustru. Så havde den gamle revisor fået nok.

»Nu skal jeg måske lige starte med at fortælle, at jeg har en fortid som revisor; så jeg er nok ikke så let at løbe om hjørner med«.

79-årige Erling Krog Jensen griner veloplagt og tager så fat på at gennemgå regnestykket.

Bankens svar Politiken har også bedt Danske Bank-koncernen forholde til den konkrete sag. Det har resulteret i denne skriftlige kommenter, signeret Danica Pensions vicedirektør Bo Søndergaard: »Vi skal hele tiden blive bedre til at forklare vores priser, hvilket denne sag også er et eksempel på«. »Kort fortalt betaler kunder, der har det traditionelle pensionsprodukt med garanterede ydelser, et risikotillæg«. »Tidligere var det sådan, at dette tillæg i nogle år ikke blev opkrævet, men blev udskudt til opkrævning senere«. »Derfor giver det ikke mening at sammenligne ÅOP (årlige omkostninger i procent) i enkelte år«. »I stedet skal man se på det samlet over en længere periode og holde det op mod den sikring, man som kunde med garanteret ydelse har mod store udsving på de finansielle markeder«, skriver vicedirektør Bo Søndergaard.. Vis mere

For tallene taler ligesom deres eget sprog om nødvendigheden af en hård opbremsning, mener den pensionerede revisor.

I perioden fra 2013 til 2016 formåede Danske Banks pensionsselskab Danica, at hæve de årlige omkostninger på hustruens ratepension med ikke mindre end 428,5 procent.

»Jo, den er god nok, 428,5 procent. På tre år«.

Erling Krog Jensen gennemgår regnestykket en gang til, mens han skifter mellem at fnyse og grine i en tilstand af underspillet jysk vrede.

På kanten af ågervirksomhed

Stigninger i den kaliber for gebyrer og administrationsomkostninger kan ikke kun kaldes uanstændige. De er så grove, at de, med Erling Krog Jensens ord, balancerer på kanten af lovgivningens ågerparagraffer og kvalificerer sig til betegnelsen svineri.

Havde de nu sagt til os; altså ved I hvad, vi er nødt til at hæve Jeres gebyrer med en 20-30 procent, jamen så havde vi da nok sagt okay så er det sådan det er. Men altså 428,5 procent - og vi taler om Danmarks største finanskoncern Erling Krog Jensen

Det er derfor han har skrevet et brev til hele topledelsen i Danske Bank og Danica, og bedt de herrer rette op på uretten, hellere i går end i morgen.

»Jeg har jo hørt, at Danske Bank-koncernen er i gang med sådan en en større etisk oprydning og selvransagelse, der blandt andet handler om noget hvidvaskning ovre i Østeuropa«.

»Derfor foreslår jeg i brevet, at denne her type af sager kommer med i processen, for der er nok andre end os, der er blevet bonet flere hundrede procent på deres omkostninger«.

»Og jeg vil da tro, at de fleste almindelige mennesker kan blive enige om, at stigninger i den størrelse er noget svineri, der ikke har ret meget at gøre med god moral og høj etik«, siger Erling Krog Jensen.

Han sendte sit brev 11. april.

Og fik svar syv dage senere fra Danicas direktør Per Klitgård, der ikke anfægter regnestykket og de 428,5 procent, men giver Erling Krog Jensen en grundig gennemgang af de forhold, der har fået de årlige omkostninger til at ende oppe i solsystemet.

Store overførsler til Danske Bank

Forklaringen er blandt andet, at det lave renteniveau har tvunget Danica til at investere mere »aktivt« i såkaldt »alternative investeringer«, og da den type investeringer er dyrere en de mere traditionelle, stiger omkostningerne også for kunderne.

Samtidig afleverer Danica et såkaldt ’risikotillæg’ til Dansk Bank, som betaling for at banken stiller kapital til sikkerhed for de løbende udbetalinger af Danicas pensionsydelser, også når der er krise på de finansielle markeder.

Også det kommer Erling Krog Jensens hustru til at betale for.

Men det gør ikke sagen bedre, tværtimod, mener den tidligere revisor, der i et nyt brev skærper tonen og gør det klart, at han betragter bankens forhøjede omkostninger som ulovlige:

»Som kunder i koncernen siden 1972 er vi naturligvis bekendt med de tab Danske Bank har haft gennem årene herunder f.eks. engagementer i udlandet og derfor også klar over, at der er brug for en god indtjening«:

»Vi kunne – lige som andre kunder – have valgt helt at forlade koncernen. Men da vi har været godt tilfreds med den bankmæssige betjening, har vi valgt at forblive. Vi håber, at ovennævnte oplysninger kan være til nytte for direktion og ledelse i arbejdet med genopretning af koncernens image«, , skriver Erling Krog Jensen, der dybest set er ret ligeglad med, hvilke elementer, der indgår i bankens forklaring på de uhyrlige omkostninger.