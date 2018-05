Klimavoxpop: »Jeg er nervøs. Ikke for os, men for vores børnebørn« Flytrafik belaster klimaet og udleder store mængder CO2. Politiken har spurgt rejsende, om de tænker på miljøet, når de skal vælge rejsedestination.

Vi skal ændre vores adfærd markant, hvis vi skal nå at overholde Paris-aftalens mål om maksimalt 2 graders global opvarmning.

I lørdagens udgave af Politiken kommer 301 forskere fra forskellige danske universiteter med et opråb til landets politikere: Så gør dog noget!

Men hvis vi skal ændre kurs, er det ikke kun Folketinget, der skal forstå alvoren. Flyrejser bliver billigere og billigere, og de fleste elsker at rejse til fjerne destinationer for at besøge familie, opleve andre kulturer eller dase i solen. Global turisme står faktisk for 8 procent af verdens samlede CO2-udledning.

Politiken er taget ud i Københavns Lufthavn for at høre de rejsende, om de tænker over klimabelastningen, når de flyver ud og oplever verdenen.

Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: Miriam Dalsgaard

Ken Jensen: »Jeg er nødt til at flyve«

Tænker du over klimabelastningen, når du skal ud og rejse?

»Ja, men der er nogle omstændigheder, der gør, at jeg er nødt til at flyve. Jeg har et barn, og jeg bor i Danmark, mens moren bor i udlandet. Jeg er nødt til at flyve med jævne mellemrum«.

Men du er godt klar over, at det er en faktor i klimabelastningen?

»Absolut«.

Tager du nogle klimaforbehold i hverdagen?

»Jeg kompenserer ikke for at flyve, men generelt er jeg meget opmærksom på miljøet i min beskedne husholdning. Jeg har et delebarn, og når jeg er alene, har jeg stort set ikke noget spild. Jeg spiser frokost på arbejdspladsen og rugbrødsmadder om aftenen, jeg holder ikke bil men cykler i stedet og så videre. Så jeg er bevidst om det i mit privatliv, men jeg har ikke noget valg i forhold til flyrejser«.

Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: Miriam Dalsgaard

Marna Joensen: »Jeg føler ikke, der er andre muligheder«

Tænker du over klimabelastningen, når du rejser?

»Ikke rigtigt. Jeg er fra Færøerne og rejser gerne derop tre gange om året, og det tager meget længere tid med en færge end med fly. Men jeg ved, at flyrejser belaster klimaet meget. Nu er jeg på barsel og kunne sagtens tage færgen, men når jeg ellers bare tager fri fra arbejde, har jeg kun få dage til at tage op til Færøerne og tilbage igen. Hvis jeg sejlede, vil det tage en dag ud af rejsen begge veje, så jeg føler ikke, der er andre muligheder«.

Tager du andre klimaforbehold i dagligdagen?

»Min bror sælger for eksempel produkter, der er lavet af naturstoffer, både sæbe og sugerør, som kan bruges igen, og vores svampe er uden mikroplast, så de kan renses og bruges igen og igen. Det samme med vores klude, og vores skraldeposer er lavet af majs. Så vi gør en del, men lige med fly bliver der ikke sparet«.

Foto: Miriam Dalsgaard

Ronald og Sanne Courchaine: »Det er et langt, sejt træk«

Hvor skal I hen?

Ronald: »Til Tenerife«.

Tænker I over klimabelastningen, når I rejser?

Ronald: »Ja, og vi ved, det i bund og grund ikke er særlig godt. Men det er jo en bekvem måde at rejse på, så det gør vi. Til gengæld har vi ikke nogen bil«.

Sanne: »Nej, vi har hverken bil eller noget som helst, vi spiser ikke særlig meget kød, men masser af grønt, og vi husker at slukke lyset, og vi sparer på vandet og køber økologisk tøj. Vi tager nogle andre forbehold og lever fornuftigt«.

Så I er bevidste om, at klimatruslen er alvorlig?

Ronald: »Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at menneskers tilstedeværelse på planeten er medvirkende til forandringerne. Alt det vi går og bruger på mad, og alt det oksekød vi spiser, det betyder da noget«.

Sanne: »Ja, jeg er nervøs. Ikke for os, men for vores børnebørn. Det er faktisk for deres skyld, at vi sørger for ikke at bruge for meget el og vand«.

Ronald: »De amerikanske indianere siger, at man skal tænke syv generationer frem, når man skal lave tiltag. Den tankegang kunne man godt overveje inden for vestlig politik«.

Er det jeres generation, der skal gå forrest i klimakampen, eller er det de unge?

Sanne: »De unge og de ældre og politikerne. Folk har politikerlede, og jeg tror heller ikke på dem. De taler meget om energiudspil for tiden, men der er jo også snart valg. Børn bør lære i skolen, at de skal passe på tingene, for der kommer ikke noget nyt«.

Ronald: »Nej, men der er ikke en enkelt løsning. Det er et langt, sejt træk«.