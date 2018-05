Udsigt til maratonrekord: Selv om de aldrig har løbet så langt før, har Åsa og Mathilda selvtilliden i orden

Højttalerne gjaldede optimistisk om perfekt løbevejr med sol og 17 grader og udsigt til rekorder, da over 8.000 maratonløbere blev skudt afsted søndag formiddag på det, der ligner en langdistanceløbers tørre drøm af en søndag i Dronningens København.

Telenor Copenhagen Marathon har i år deltagelse af mennesker fra næsten 100 lande, og nogle af dem er verdenselite. Og nogle af dem er ikke.

Tag nu for eksempel med numrene 1878 og 1879 Mathilda Persson og Åsa Stålhammar fra Malmø, der aldrig nogensinde har løbet et maraton.

Nervøse? Næhæ.

Som Mathilda Persson sagde til Politiken i startfeltet inden løbet, så er svenske skove jo op og ned og bakker og faldne træstammer, og der løber hun og Åsa da snildt 30 kilometer, så skulle 42 kilometer godt og vel i de flade asfalterede københavnske gader være noget?

Ved nærmere eftertanke erkendte Åsa Stålhammar dog, at hun var en smule nervøs.

»Især for skader. Men vi sørger for ikke at være for hurtige«, smilede hun.

Og klogeligt havde de to svenske kvinder da også placeret sig i den røde gruppe, som har som mål at gennemføre løbet på omkring fire timer, og så skal de bare følge pacernes røde balloner - så skulle det lykkes.

Optræk til rekorder

Instagram, Facebook og Snapchat har siden i går myldret med billeder af de tilmeldte deltagere, der stolte viser deres tildelte løbsnumre frem, så venner og bekendte og familie kan spotte dem i gaderne, når flodbølgen af godt 8.000 maratonister skyller gennem det indre København

Telenor Copenhagen Marathon forventes i år at give mange løbere gode personlige resultater efter ændringer af ruten sidste år, så der er færre sving og flere lange, lige stræk.

Og så er der på eliteplanet spænding om blandt andet dansk-kenyanske Sylvia Kiberenge kan overskrive løbsrekorden på 2:30,51. I Frankfurt sidste år løb hun i tiden 2:29,09 sekunder - altså hurtigere end nogen kvinde nogensinde har løbet i København. Så muligheden er til stede.

Sidste år blev kvindernes del afløbet vundet af etiopiske Hana Teklu Zemedkun i tiden 2 timer og 47 minutter. Langt fra københavnerrekorden.

Mændenes maraton blev sidste år vundet af kenyaneren Julius Ndiritu Karinga med en ny løbsrekord - efter 30 års stilstand - på lidt over 2 timer og 12 minutter.

Og igen i år er der et elitefelt med mange stærke afrikanere som Henry Sugut fra Kenya og Abraham Girma fra Etiopien. Ud over sidste års vinder. Flere af deltagerne har personlige rekorder under københavnermaratonets tid.

Ud over æren, rusen, glæden er der også et kontant mål med at løbe virkelig stærkt. Der er 6.000 dollars til vinderne, og bliver løbsrekorden slået, vanker der yderligere 2.000 dollars i bonus. Samlet kan man altså komme hjem med 8.000 dollars eller lige lidt under 50.000 kroner.

Og vil man fra cykelsadlen følge løberne i de kommende timer, kan man gøre det ved at følge Politikens anvisninger