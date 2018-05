Flere flygtninge i job sender millionbonus til kommuner

På bare et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte, der er kommet i arbejde, steget med mere end 60 procent. Som belønning kan en række kommuner se frem til at modtage en bonuscheck.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Tallene kommer fra en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. I alt drejer det sig om 3.600 flere flygtninge, der er kommet i beskæftigelse.

I fjerde kvartal 2016 var 5.600 i arbejde. Et år senere gjaldt det 9.200 personer.

Kommunerne modtager en bonus på 25.000 kroner for hver ekstra flygtning, der kommer i arbejde i mindst 190 timer i kvartalet. Ordningen er en del af regeringens integrationsaftale med kommunerne fra 2016.

Aarhus sender flest flygtninge i job

Aarhus er den kommune, der vil modtage den største bonus i år. Der bliver sendt 3,55 millioner kroner til Aarhus, fordi 142 ekstra flygtninge er kommet i job.

I top fem ligger desuden Odense, København, Vejle og Aalborg.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at det er skærpede krav og lavere ydelser til flygtninge, der gør udslaget.

»Vi har vendt bøtten fuldstændig på hovedet, så flygtninge nu mødes med klare krav lige fra begyndelsen og nu reelt kommer i job«, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun nævner, at langt flere i dag bliver vurderet som jobparate. I 2015 blev kun tre procent af flygtningene erklæret parate til at komme i arbejde. I marts i år var tallet en hel del højere - nemlig 74 procent.

Det er regeringens mål, at 50 procent af flygtninge skal være i arbejde efter tre år i Danmark.

Men de seneste tal fra regeringens eget integrationsbarometer viser ifølge Jyllands-Posten, at kun 38 procent af flygtningene er i beskæftigelse efter tre år i landet.

DF kalder regeringens udlægning for tragikomisk

Regeringens eneste støtteparti, Dansk Folkeparti, kalder regeringens udlægning 'tragikomisk'.

»Jeg bliver målløs. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan få sig selv til at fremstille det her som en succes«, siger partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Udlændingeordføreren sammenligner de 3.600 ekstra i beskæftigelse med, at der fra og med 2014 til og med 2017 er tildelt opholdstilladelse til cirka 60.000 flygtninge og familiesammenførte.

Han forklarer, at Dansk Folkeparti hellere så, at staten og kommunerne arbejdede på at hjemsende flygtninge fremfor at få dem i arbejde.

