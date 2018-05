Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste om ny trusselsvurdering: »Cyberangreb er pokkers effektivt, og vores fjender bliver stadig frækkere« Danmark skal turde sætte navn på de lande, der angriber os i cyberspace, mener efterretningschef Lars Findsen. Nytteløst, hvis ikke vi er klar til at bakke ord op med handling, siger ekspert.

Ien tid hvor atomvåben har gjort det højrisikabelt for stormagter at gå i rigtig krig med hinanden, er cyberangreb blevet et stort hovedbrud. På nettet er det muligt at begå ødelæggende overgreb uden egentlige konsekvenser.