Økonomiminister i kursskifte om udflytning: Beholder del af Det Økonomiske Råd i København

»Ved at lade Dørs opretholde et satellitkontor mener regeringen, at vi i væsentligt omfang imødekommer kritikken og bekymringerne, som udflytningen af Dørs har medført«.

Men ifølge overvismand Michael Svarer er der snarere tale om, at der på et stort blødende sår sættes et lille plaster med ukendt effekt. De drastiske konsekvenser for institutionen, som brevet til Folketinget oplister, ændrer de 5 årsværk ikke på. På et møde med ministeriet har institutionen derimod fastslået, at cirka 10 årsværk – dobbelt så mange – havde kunnet opretholde produktionen og kvaliteten.

»Vi har ikke armene hævet over hovedet. Regeringens beslutning gør, at vi måske kan fastholde nogle nøglemedarbejdere lidt længere, men den ændrer ikke ved det grundlæggende problem«.

Michael Svarer uddyber, at den foreløbige rekruttering til den nye base i Horsens har bekræftet forestillingen om, at der er mange dygtige økonomer i Østjylland. Men institutionen har brug for økonomer med dugfrisk erfaring fra de økonomiske ministerier i København.

Som beskrevet i Politiken har blandt andre EU’s finanspolitiske råd og OECD’s netværk af finansielle vagthunde kritiseret regeringen for at underminere De Økonomiske Råds uafhængighed; en selvstændighed, som Danmark har skrevet under på at beskytte i EU’s finanspagt.

Svarer siger, at illusionen om uafhængighed endegyldigt er bristet:

»Vi er jo blevet en politisk kastebold. Fra regeringens side kunne man forud have kontaktet os for at sikre en mere hensigtsmæssig udflytning. Og beslutningen om at beholde 5 årsværk har vi heller ikke været inddraget i. På den måde har det været meget ensidigt – regeringen har bare stukket retningslinjer ud«.