DSB: Hackerangreb var skyld i teknisk nedbrud Et hackerangreb var skyld i, at DSB's systemer søndag aften brød sammen. Det oplyser DSB's pressevagt.

Det var et hackerangreb - et såkaldt DDoS-angreb - der søndag aften var skyld i, at DSB's systemer brød sammen.

Det oplyser DSB's pressevagt tidligt mandag morgen klokken 05.25.

Nedbruddet betød, at togpassagerer rundt om i landet søndag aften havde problemer med at købe billet til deres rejse med DSB.

Tidligt mandag morgen er systemerne oppe at køre igen, oplyser DSB.

Søndag aften kunne der ikke købes billet via selskabets app, på hjemmesiden, i billetautomater og i 7-Eleven-kiosker på stationerne. Det var dog stadig muligt at rejse med rejsekortet.

Passagerer uden rejsekort kunne købe billetter i de tog med togpersonale, der kontrollerer billetter.

»De har sat alle eksperter på sagen, og de knokler for at få systemet i gang igen. Vi håber selvfølgelig, at det er oppe at køre i morgen tidlig, men vi kan ikke give nogen garantier«, sagde underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen sent søndag aften.

De interne mail- og telefonsystemer, der bruges blandt medarbejderne i DSB, var også ramt af nedbruddet.

Der har en gang tidligere det seneste år været et lignende, omfattende udfald. Dengang skyldtes det et strømnedbrud.

Meldingen om angrebet mod DSB kommer på dagen, hvor en undersøgelse om cyberangreb mod danske virksomheder er blevet offentliggjort af Ingeniørforeningen IDA og Danske Revisorer.

Undersøgelsen afslører, at to ud af tre virksomheder har været udsat for et cyberangreb det seneste år.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 113 it-ansvarlige, hvoraf 89 er fra den private sektor, og 24 er fra den offentlige sektor.

I rapporten bliver det blandt andet slået fast, at der hos mange danske virksomheder mangler et ordentligt it-beredskab, der kan holde kriminaliteten ude.

Kun hver femte virksomhed har eksempelvis en beredskabsplan, der skal træde i kraft i tilfælde af et angreb.

