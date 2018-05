Premieren på jernbanens nye signalsystem bliver udskudt Problemerne i signalprogrammet har på under et halvt år ædt sig igennem store dele af den tidsmæssige buffer, der skulle sikre programmet mod nye forsinkelser.

I 2018 skulle signalprogrammet på det danske jernbanenet have rundet en afgørende milepæl, nemlig indvielsen af den første ERTMS-ombyggede strækning, Roskilde-Køge, tæt forfulgt af Køge-Næstved i starten af 2019.

De to etaper er tilsammen kendt som Lille Syd, som udgør den teststrækning, der skal bane vejen for den videre udrulning af det nye signalsystem.

De to baner når imidlertid ikke at blive klar til den planlagte debut for det nye signalsystem. Det viser et statusnotat, som Banedanmark har udarbejdet til Folketinget, skriver Ingeniøren.

Den aktuelle plan for signalprogrammet, som et folketingsflertal godkendte i november 2017, indeholder betydelige tidsmæssige buffere for hver af de største milepæle. Det betyder, at den overordnede plan for udrulningen af signalprogrammet først skrider, hvis teststrækningen ikke bliver taget i brug i starten af 2020.

For strækningen Roskilde-Køge betyder det, at den tidsmæssige buffer nu er reduceret fra 18 til 12 måneder. Men Banedanmark advarer om, at der også »knytter sig risici« til målet om at få teststrækningen i drift i starten af 2020. Det skyldes, at strækningen Køge-Næstved kan blive udskudt helt til starten af 2020, hvorved hele den tidmæssige buffer er ædt op af forsinkelserne.

Banedanmarks opdaterede plan for signalprogrammet, som blev godkendt i november, rykker deadline fra 2023 til 2030. Det medfører fordyrelser for 2,8 milliarder kroner. Til gengæld skal den nye plan gøre op med de løbende forsinkelser og fordyrelser, der hidtil har plaget programmet.

Derfor er det kritisk for tilliden til Banedanmark, at den nye plan holder. Det vurderer Tim Neerup Themsen, der er adjunkt ved Institut for Regnskab og Revision på CBS og forsker i risikostyring i store offentlige anlægsprojekter.

»Der er selvfølgelig en smertegrænse for, hvor meget dårligt nyt offentligheden og Folketinget kan tolerere, før tilliden til Banedanmark er forsvundet. Og du kan være sikker på, at i en privat virksomhed var et lignende problematisk projekt som dette lagt i graven for lang tid siden«, siger han.

»Men forligskredsen i Folketinget har ikke rigtig andre muligheder end at lade projektet fortsætte. For det vil have for store konsekvenser for togdriften i Danmark, hvis man stopper projektet«, påpeger Tim Neerup Themsen.

Ingeniøren har i sidste uge bedt Banedanmark om at forholde sig til, hvor sikker styrelsen er på at holde den nye tidsplan for signalprogrammet.

Ingeniøren kunne i sidste uge skrive, at en 328 sider lang konsulentrapport om signalprogrammet konkluderer, at det ikke er muligt at vurdere, om Banedanmarks nye plan er realistisk, og at planen efterlade en lang række ubesvarede spørgsmål.

Banedanmark regner med at besvare Ingeniørens spørgsmål i denne uge. Den opdaterede plan for åbningen af teststrækningen Lille Syd forventes at lande i maj.

ritzau