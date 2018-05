Stor narkosag udløser 70 års fængsel til gruppe af mænd

I en omfattende straffesag er en gruppe narkohandlere og -købere mandag blevet idømt lange fængselsstraffe ved Retten på Frederiksberg.

De hårdeste straffe tilfalder to mænd fra Montenegro, der idømmes fængsel i henholdsvis 13 og 14 år. Efter afsoningen udvises både Janco Ralevic og Milos Malisic fra Danmark for altid.

Også en gruppe danske mænd har udsigt til en årrække bag tremmer i sagen, som politiet i sin tid døbte Operation Baresso.

Den 35-årige Kasper Stecher Svensson idømmes fængsel i 11 år, mens 48-årige Glenn Kåre Hansen slipper med et år mindre.

I alt var ni mænd tiltalt, og sammenlagt er der udmålt fængselsstraffe på 70 år og otte måneder.

Politiet kom på sporet af det ulovlige foretagende tilbage i januar 2017, hvor man begyndte at aflytte nogle af de nu dømtes telefoner.

Nogle af de første observationer foretog politiet af de tiltalte på kaffebaren Baresso, og det er derfor, at man valgte at kalde sagen sådan.

I tiden herefter åbenbarede det store narkokompleks sig for efterforskerne, og 28. april 2017 valgte man at slå til i en stor anholdelsesaktion.

Inden da havde politiet blandt andet samlet beviser for, at flere af mændene opbevarede i hvert fald 33,2 kilo amfetamin i en lejlighed i København og i en af de tiltaltes boliger i landsbyen Tranekær på det nordlige Langeland.

Man vidste også, at to af de tiltalte 25. april kørte til Holland i en ældre Volkswagen Bora for at hente 1,5 liter amfetaminolie, der angiveligt skulle bruges til at fremstille lidt over 6,5 kilo amfetamin.

De to kurerer, der i dag er 29 og 30 år, stod ifølge anklagemyndigheden begge til otte års fængsel. Men Retten på Frederiksberg valgte at lade de to slippe med bare seks og otte måneders fængsel.

For godt nok har mændene erkendt turen til Holland. Men samtidig har de hævdet, at de troede, det var skunk, hvilket straffes væsentligt mildere.

Og da retten valgte at tro deres forklaring, kunne de mandag forlade retten som frie mænd. Som de eneste af de ni tiltalte valgte netop de to da også øjeblikkeligt - med glædestårer i øjnene - at acceptere deres domme.

ritzau