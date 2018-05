Asylansøger ville sprænge bomber - skal blive i sin celle

En syrisk mand, der sigtes for at forberede et terrorangreb i København, har mandag fået besked om, at han skal blive i sin celle frem til 11. juni.

Det er en dommer i Københavns Byret, der har forlænget varetægtsfængslingen, oplyser anklager Sonja Hedegaard.

Mandagens retsmøde er foregået bag lukkede døre, og hun ønsker derfor ikke at give flere oplysninger.

Kort før jul blev den 31-årige mand, der er asylansøger i Sverige, anholdt og fængslet. Politiet mener, at han var i ledtog med en 21-årig landsmand, der i sommer blev idømt fængsel i seks et halvt år af en tysk domstol.

Ifølge politiet var planen, at de to skulle overfalde tilfældige i København med knive, hvorefter de ville detonere en eller flere bomber.

Angrebet blev dog forpurret, fordi den yngre mand blev stoppet, da han forsøgte at krydse grænsen fra Tyskland til Danmark.

Han havde 17.000 tændstikker, en pakke fyrværkeri, 17 batterier, seks walkie-talkier og to køkkenknive med sig.

Under den efterfølgende retssag i Ravensburg kom det frem, at det var Islamisk Stat (IS), der etablerede kontakten mellem de to syrere.

Det blev også dokumenteret, hvordan den 21-årige i en korrespondance med IS havde erklæret sig parat til at dræbe i gruppens navn.

»Vi må gå ud fra, at der var tale om, at der skulle sprænges flere bomber, lød det i forbindelse med domsafsigelsen fra den tyske retsformand«.

Efter alt at dømme skulle det ske ved et selvmordsangreb. På rejsen mod Danmark havde den 21-årige således hverken returbillet eller skiftetøj, ligesom de kontanter, han medbragte, var få.

Endelig talte de afskedsbreve og bombeopskrifter, der blev fundet på hans telefon, også for, at han selv ville udføre angrebet, mente retten.

I den danske del af sagen nægter den 31-årige asylansøger sig skyldig.

Anklager Sonja Hedegaard vil mandag ikke svare på, hvornår det afgøres, om der skal rejses tiltale mod ham.

ritzau