10. klasse-elev på erhvervsskole: »Vi har ikke bare siddet og kigget i hæfter hele tiden« Eleverne i 10. klasse på Next's campus på Nørrebro går i skole sammen med tømrere og frisører. I løbet af det seneste år har de oplevet at blive mere afklarede til at tage et uddannelsesvalg.

»Ah, jeg elsker duften af metal«, siger Thais Glad Christensen, der hopper op og sætter sig på sløjdbænken.