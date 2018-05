15-årigs ven tog dødelig dosis MDMA: »Vi var dumme nok til at sige ja« En 17-årig dreng er blevet frikendt for uagtsomt manddrab efter at have solgt den stærke MDMA, der endte med at koste en 15-årig dreng fra Haslev livet.

Vi ville egentlig bare købe noget hash, forklarer den 15-årige dreng fra vidneskranken.

Hans ben hopper hvileløst i de sorte gummisko, mens han forklarer, hvad der skete den fredag i februar, hvor han sammen med sin gode ven og klassekammerat indtog det stof, der endte med at sende dem begge på hospitalet. Og endte med at koste hans ven, 15-årige Adam Buk, livet.

De to drenge havde lige fået fri fra skole, da de tog kontakt til en bekendt, som plejede at kunne skaffe hash. Det kunne han dog ikke den fredag, men til gengæld kunne han tilbyde noget stærkere: en af hans venner havde noget MDMA – det aktive stof i ecstasy – som han gerne ville sælge.

»Vi var dumme nok til at sige ja«, siger han.

De fire unge drenge mødtes ved gadekæret i Haslev, hvor penge og stoffer skiftede hænder. En lille pose med omkring et gram MDMA for 400 kroner.

De to 15-årige drenge tog herefter til en skole i Haslev, hvor de sniffede nogle af de hvide MDMA-krystaller, de havde købt. Da virkningen udeblev, besluttede de sig for at blande det meste af det, der var tilbage i posen op med vand og drikke det i stedet. Adam indtog mest.

Kort tid efter fik begge drenge det dårligt. Især Adam Buk reagerede voldsomt: han begyndte at ryste og bide sig i læben, så det blødte, erindrer den 15-årige. Men så begynder hukommelsen at blive sløret.

»Det sidste, jeg kan huske, er, at jeg løb over en mark«, fortæller den 15-årige dreng og fortsætter lavmælt:

»Og det var så der, Adam blev fundet senere«.

Adam Buk blev fundet fredag eftermiddag på en marksti i Haslev og kørt på hospitalet i en ambulance. Også den 15-årige dreng, der i dag sidder i vidneskranken, blev indlagt på hospitalet. Han kan svagt erindre, at han blev nedkølet med isposer, men næste dag var hans tilstand stabil, og han blev udskrevet.

Så heldig var Adam Buk ikke.

Kropstemperatur på 42,7 grader

Lørdag 3. februar får politiet en telefonisk henvendelse fra Køge Sygehus. To drenge er fredag blevet indbragt fra Haslev efter at have indtaget MDMA. Den ene dreng er nu udskrevet, mens den anden dreng, Adam Buk, er overført til Rigshospitalet. Rigshospitalet beskriver ham som døende.

De to drenges pårørende må flere gange tørre tårer væk, mens anklageren læser op af politi- og hospitalsrapporter.

Adam Buk blev kort efter sin indlæggelse lagt i koma. Her undergik gennem de næste 12 dage flere medicinske og kirurgiske behandlinger, før han døde natten til torsdag 15. februar. Dødsårsag: multiorgansvigt som følge af indtagelse af stoffet MDMA. Stoffet havde undervejs øget hans kropstemperatur til 42,7 grader - mere end hans vitale indre organer kunne holde til.

Mens Adam Buk kæmpede for sit liv på Rigshospitalet, foretog politiet flere anholdelser og afhøringer. Allerede samme dag, som de modtag anmeldelsen fra Køge Sygehus, anholdte politiet den unge dreng, der angiveligt stod for det direkte salg af MDMA til de to 15-årige drenge ved gadekæret i Haslev den skæbnesvangre fredag i februar.

Dagen efter anholdte politiet også den person, som drengen selv havde købt stofferne af, før de blev solgt videre: den 17-årige dreng, som i dag sidder sigtet for uagtsomt manddrab på Adam Buk.

Forbindelser til Satudarah

Hans svar er korte og afmålte. Han virker for det meste fattet, holder øjenkontakt og nikker eller ryster på hovedet, mens han svarer. En gang i mellem skælver stemmen.

Hans hår er kortklippet i siderne og tilbagestrøget på toppen og hans hvide poloskjorte hænger løst udover de blå jeans.

Han ser ikke meget anderledes ud end så mange andre teenageknægte, der på en varm forårsdag burde sidde på en skolebænk eller være ude og spille fodbold.

I stedet sidder han i et lille, tætpakket retslokale i Næstved Byret. Sigtet for uagtsomt manddrab på 15-årige Adam Buk – og for at have bragt to andre 15-årige i livsfare, da han i starten af året solgte stærk MDMA fra en lejlighed i Næstved.

Anklageren gennemgår en række beskeder sendt mellem den tiltalte og personer med tilknytning til bandegrupperingen Satudarah, som politiet har fundet på den unge mands telefon.

Beskederne omhandler stoffer, men den 17-årige dreng nægter både, at han skulle have noget tilhørsforhold til Satudarah, og at det stærke stof skulle stamme fra bandegrupperingen.

»Det ønsker jeg ikke at udtale mig om«, svarer han kort.

Han vil dog gerne erkende, at han over to omgange solgte mindre mængder MDMA til den person, der endte med at sælge stoffet videre til Adam Buk og hans ven 2. februar.

Den 17-årige siger, at han advarede køberen om, at stoffet var stærkt, og at han ikke vidste, at det ville blive solgt videre til nogen, der ikke havde fået den advarsel.

Han kunne heller ikke selv advare de to 15-årige drenge, da de købte stofferne den fredag ved gadekæret i Haslev. Da sad han nemlig i en lejlighed i Næstved, sammen med en anden gruppe unge. Her tog en tredje 15-årig, en spinkel pige, også det potente stof.

Hun fik dog, hævder han, en advarsel om, at den store streg MDMA, der var lagt frem til hende, var mere end hun kunne tåle.

»Og hvad sker der så?« spørger forsvareren.

»Ikke noget. Hun tager det«, svarer den 17-årige tiltalte.