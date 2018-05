OVERBLIK: Sådan vil regeringen stoppe cyberangreb Regeringen er kommet med strategi for cyber- og informationssikkerhed. Investering på 1,5 milliarder kroner.

Innovationsminister Sophie Løhde (V), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterede tirsdag regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Strategien består af 25 konkrete initiativer. Den bygger videre på Forsvarsforliget 2018-2023.

I de kommende år vil regeringen investere 1,5 milliarder kroner i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.

Seks sektorer er særligt sårbare, hvis cyberangreb rammer. Det drejer sig om energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren.

Her er et overblik over nogle af tiltagene:

Nyt nationalt cybercenter med døgnbemanding, som blandt andet skal være kontaktpunkt i krisesituationer.

Minimumskrav til myndigheders arbejde med cybersikkerhed.

Øget overvågning af statens kritiske it-systemer.

Fælles indgang til indberetninger for myndigheder og virksomheder.

Informationsportal, hvor virksomheder og borgere kan få nem adgang til viden om aktuelle trusler og målrettede værktøjer til at løfte sikkerheden.

Erhvervspartnerskab mellem erhvervslivet og myndigheder, som skal løfte it-sikkerheden hos især små og mellemstore virksomheder.

Øget sikkerhed omkring id-beviser - eksempelvis pas, kørekort og NemID.

Styrkede digitale kompetencer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor der skal udvikles nyt undervisningsmateriale, laves events og undervisningsmoduler om it-sikkerhed.

Styrket efteruddannelse, hvor lærere og undervisere skal have et kompetenceløft og tilbydes informations- og læringsforløb.

Kampagne rettet mod børn og unge, som skal gøres mere bevidste om it-sikkerhed og god digital adfærd.

Øget fokus på håndtering af data på undervisningsinstitutioner: Der skal fokus på håndtering af data, eksempelvis på folkeskoler.

Kilde: Regeringens strategi 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed'.

