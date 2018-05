Eksperter: Stærkt forsinket cyberstrategi er ambitiøs, men bliver svær at løfte i praksis.

Dansk IT: Fine ambitioner

Eftersom delstrategierne først forventes færdig ved udgangen af 2018 - forudsat tidsplanen holder denne gang - er det svært at vurdere, om de vil have en effekt.

Det mener Thomas Kristmar fra Dansk IT’s fagråd for informationssikkerhed. Han er generelt positivt stemt over for strategien, men er spændt på, om de flotte ord også bliver til virkelighed:

»En strategi i sig selv er bare en hensigtserklæring. Først når vi kommer hen til den konkrete implementering, kan vi se, om ambitionerne kan leveres. Der er en god ambition om at gøre noget, og på Forsvarsministeriets område er der også sat penge af til at gøre noget«.

»Om de enkelte initiativer så vil have den fornødne effekt kommer an på, hvordan det implementeres. Det, vi savner i alle disse initiativer, er nærmere afklaring for sektorerne, hvornår sikkerheden så er god nok«, siger Kristmar, der har indgående kendskab til den nationale it-sikkerhed og 6 års erfaring fra efterretningstjenesten, hvor han stoppede i april 2017 som chef for policy-afdelingen i Center for Cybersikkerhed.

Hvor er hjernerne henne?

I sikkerhedsfirmaet CSIS er teknisk direktør Peter Kruse forsigtigt positiv over for strategien, som han - trods mangler - kalder »ambitiøs«.

Men han er bekymret for, om Danmark har it-eksperter nok til at løfte strategiens nye it-krav, oplysningskampagner, ønske om vidensdeling og udarbejdelse af sektorstrategier.

»Det er en okay strategi, men hvordan har regeringen tænkt sig, alle de it-sikkerhedseksperter skal komme fra? De pibler ikke bare op af jorden. Hvordan kommer man i mål med en ambitiøs plan af den her type, når der rent faktisk ikke er ressourcer til at løfte opgaverne?« spørger han.

Men det er der råd for, forklarer erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen.

Han henviser til, at regeringen i januar lancerede en såkaldt 'teknologipagt'. Her er målet at få flere unge til at uddanne sig inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik, også kaldet STEM-uddannelserne.