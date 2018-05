Sådan vil regeringen stramme krav til statsborgerskab Politiske forhandlinger om en ny indfødsretsaftale begynder i dag, hvor Inger Støjberg mødes med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Det skal være sværere at blive statsborger i Danmark, og det er udgangspunktet, når udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag præsenterer regeringens udspil til en ny politisk aftale om indfødsret.

»Med det her udspil ønsker vi at gøre det klart, at det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger. Det er bestemt ikke noget, man kan komme sovende til, men derimod noget, man skal selv skal gøre en aktiv indsats for at opnå. I regeringen ønsker vi, at dansk statsborgerskab kun gives til de udlændinge, som har været her i mange år, og som tydeligt har vist, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier«, siger ministeren i en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside, hvor forslagets enkelte punkter allerede nu er offentliggjort.

Ceremoni i kommunen

Regeringen vil skærpe kravet til at kunne forsørge sig selv. En ansøger må ikke have modtaget offentlige ydelser de seneste to år, før vedkommendes navn er med på et af de lovforslag om indfødsret, som politikerne tager stilling til. Ansøgeren må heller ikke have fået offentlige ydelser inden for en periode på mere end fire måneder inden for de seneste fem år. Dagpenge skal også kunne blokere for dansk statsborgerskab.

Regeringen vil skærpe kravet om ingen alvorlig kriminalitet i den retning, at det aldrig vil kunne lade sig gøre at opnå statsborgerskab for en person, der eksempelvis har begået vold mod børn, seksualforbrydelser eller bandekriminalitet.

Regeringen vil oprette en særlig lægefaglig instans, der skal styrke vurderingen af, om ansøgeren er syg. Hvis Folketingets Indfødsretsudvalg kommer i tvivl om, hvorvidt en lægeerklæring om en påstået syg ansøger er korrekt, kan den bede instansen om en second opinion. Instansen skal høre under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regeringen vil gøre tildeling af statsborgersab betinget af, at ansøgeren medvirker i en ceremoni i sin hjemkommune og skriver under på at ville overholde grundloven. Statsborgerskabet gælder først fra den dato, hvor der er skrevet under.

Regeringen vil sikre, at såkaldt bagatelagtige færdselsbøder på 3.000-4.000 kroner ikke fremover får betydning for, om en ansøger kan få statsborgerskab. Færdselsbøder, der dækker over flere forseelser med samlet straf på mellem 4.000 og 7.000 kroner, skal i højere grad forelægges for Indfødsretsudvalget, der kan tage stilling til, om ansøgeren skal have dispensation.

Regeringen foreslår, at »dansksindede« sydslevigere bosat i Sydslesvig får lettere adgang til at blive dansk statsborger.