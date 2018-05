Legalisering eller ej: Cannabis er en milliardforretning Henrik Sass Larsen (S) mener, at staten bør rykke ind på det 'grønne marked' i Danmark og selv stå for salget af cannabis. Her får du et overblik over danskernes forhold til cannabis.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har tirsdag meldt ud, at han personligt går ind for legalisering af cannabis i Danmark - stik mod sit partis tidligere ytringer.

Gruppeformanden mener, at kampen mod stoffer - og i særdeleshed cannabis - har været nytteløs. Han ser hellere, at staten overtager salget af cannabis og bruger indtjeningen på at hjælpe stofmisbrugere.

Men hvad er det egentlig for et marked, den danske stat så skulle begive sig ind på? Hvordan står det til med cannabis i Danmark?

Cannabis Cannabis udledes af cannabisplanten. Cannabis indeholder flere aktive stoffer - cannabinoider - heriblandt THC og CBD. THC er et potent euforiserende stof. THC kan virke smertelindrende og give øget appetit, og bliver blandt andet brugt til at lindre bivirkninger i forbindelse med kemoterapi hos kræftpatienter. CBD er det hyppigste aktive stof i cannabis. Det er ikke euforiserende, men virker muskelafslappende og smertestillende. Hash bruges ofte som synonym for cannabis, men er egentlig blot et af flere cannabisprodukter. Hash er lavet af harpiks og topskud fra cannabis-planten, der presses hårdt til plader eller klumper. Der er mange slangudtryk for hash, inklusiv fed, tjald og ryger. Marihuana er også et produkt af cannibas, der består af tørrede topskud og blade fra cannabisplanten. Herhjemme kaldes marihuana også ofte pot eller græs. Vis mere

Danskernes foretrukne stof

Det danske cannabisforbrug steg kraftigt mellem 1994 og 2005, men har været nogenlunde stabilt siden da. I 2017 siger cirka 4,6 procent af danskere mellem 16 og 44 år, at de har brugt hash eller pot inden for den sidste måned, mens 11 procent har brugt hash eller pot inden for det sidste år.

Tallene er højere for de yngre brugere mellem 16 og 24 år, hvor 7,8 procent siger, de har brugt hash eller pot inden for den sidste måned og 19,8% procent har brugt hash eller pot inden for det sidste år.

Næsten halvdelen af danskere mellem 16 og 44 år har prøvet cannabis.

Gift eller medicin

I 2010 skønnede det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, at der var cirka 33.000 stofmisbrugere i Danmark, hvoraf cirka 11.000 skulle være cannabis-misbrugere - det vil sige, at deres forbrug påvirkede deres dagligdag negativt.

Cirka 1000 personer var i 2016 i psykiatrisk behandling med en hoveddiagnose, der relaterede sig direkte til brug af cannabis. Det er dobbelt så mange som i 2007. Der er fortsat ikke, så vidt vides, sket nogle dødsfald som følge af cannabisbrug i Danmark.

Cannabis kan dog også have positive virkninger. 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Forsøgsordningen, der skal vare fire år, giver cirka 1500 patienter med blandt andet sclerose, kræft og rygmarvs-sygdomme mulighed for at modtage medicinsk cannabis.

En guldgrube for kriminelle

Europol vurderer, at cannabis-handlen i Europa indbringer kriminelle knap 75 milliarder kroner om året. Hvor stor en portion af den omsætning, der bliver hentet ind i Danmark, fremgår dog ikke af deres vurdering.

Københavns Politi har tidligere estimeret, at cannabis-handlen på Christiania indbringer knap 1 milliard om året - det tal er dog både ret gammelt og hæftet med en del usikkerhed.

Peter Ege, speciallæge i samfundsmedicin og ekspert i stofmisbrug, vurderer i sin bog 'Stofproblemer - og hvordan man løser dem' at hash-handlere i Danmark omsætter for cirka 2 milliarder kroner om året.

Straffe og beslaglæggelser

Besiddelse af cannabis straffes med bøde på mellem 2.000 og 4.000 eller fængselsstraf på op til 2 år. Typisk er fængselsstraffen dog sjældent mere end et par måneder.

Ved mængder på mere end 10 kilo eller ved mistanke om videresalg, udvides strafferammen helt op til 16 år under særligt skærpede omstændigheder. Domme for salg eller besiddelse med henblik på videresalg er dog kun sjældent længere end 2 års fængsel.

I 2016 blev der beslaglagt cirka 3.817 kilo hash i Danmark fordelt på i alt 15.364 beslaglæggelser. Det er den største mængde siden 2003.