Landsret frifinder 20-årig kvinde for deling af omstridt sexvideo

En 20-årig kvinde fra Aarhus er onsdag blevet frifundet ved Vestre Landsret for at have delt en omstridt sexvideo.

Kvinden blev 14. marts ved byretten idømt syv dages betinget fængsel ved Retten i Aarhus.

Men den dom har landsretten nu omstødt.

Dommere og domsmænd lægger vægt på kvindens forklaring om, at hun ikke så videoen i detaljer, før hun delte den med en klassekammerat.

Derfor kunne hun ikke vide, at de medvirkende personer blot var 15 år.

Flere end 1000 unge er sigtet for at have delt en eller flere sexvideoer med de to 15-årige. Videoerne stammer fra 2015 og er blevet heftigt delt på sociale medier.

Anklagemyndigheden har udvalgt ni prøvesager, der skal være en retningspil for strafniveauet i de mange sager, der venter i bunken.

ritzau