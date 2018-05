Afgørelser i ankesager om deling af børneporno peger i forskellige retninger

40 dages betinget fængsel for deling af børneporno, 2.500 kroner i bøde for blufærdighedskrænkelse og frifindelse.

Så forskellige er afgørelserne af en række ankesager i den såkaldte Operation Umbrella, hvor 1.004 hovedsageligt unge mennesker er blevet sigtet for at have delt krænkende videooptagelser.

Det komplicerer muligvis anklagemyndighedens forestående arbejde med at finde præcedens for de mange sager, men omvendt udstikker det også nogle rammer at handle ud fra.

Det vurderer professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard, efter at fem af ni prøvesager nu er afgjort i landsretten.

»I anklagemyndigheden skal man ud fra prøvesagerne foretage en sortering. I nogle sager vil man droppe tiltalen, og i andre vil man køre på. Så vil de fleste sager blive afgjort ligesom de første ankesager, hvis de ligner dem, og der vil være nogle, der ligger mere på vippen,« siger Jørn Vestergaard.

Onsdag blev den seneste prøvesag afgjort. En 20-årig kvinde, der havde delt en video en gang via Facebook Messenger, blev frifundet for alle anklager om både deling af børneporno og blufærdighedskrænkelse.

»Det vil være en afgørelse i anklagemyndigheden, om man bruger ressourcer på at rejse tiltale i den slags sager«, siger Jørn Vestergaard.

Formodningen må være, at der i stort set alle sager er grundlag for minimum en dom for blufærdighedskrænkelse, men den seneste dom har i højere grad åbnet muligheden for frifindelse, mener Jørn Vestergaard.

Umbrella-sagen Videooptagelser med grove seksuelle scener af to 15-årige er blevet delt heftigt på internettet siden de blev optaget i første halvår af 2015. Der er tale om optagelser af krænkende og ydmygende seksuel karakter, der er blevet optaget i et privat hjem i Nordsjælland. Over 1000 hovedsageligt unge mennesker er sigtet for deling af børnepornografisk materiale. Politiet rejste de mange sigtelser efter henvendelse fra Facebook. Her er videooptagelserne blevet delt mere end 5000 gange på beskedtjenesten Messenger. Otte prøvesager har kørt i byretten, hvor de tiltalte er dømt alt mellem syv og 40 dages betinget fængsel for deling af børneporno. De fem første ankesager har været behandlet ved landsretten, hvor dommene har været mere forksellige. To unge mænd er blevet idømt bøder for blufærdighedskrænkelse, to fik stadfæstet deres dom og onsdag blev en ung kvinde frifundet for samtlige anklager. Vis mere

Otte ud af ni prøvesager har været for byretten, hvor anklagemyndigheden er gået efter domme for deling af børneporno. Prøvesagerne er udvalgt af anklagemyndigheden til at skulle danne en strafferamme for de mange kommende sager, hvor hovedsageligt unge mennesker er sigtede for at have delt videooptagelser med to 15-årige i grove seksuelle scener.

Forsættet gør forskellen

Fem ankesager har nu været behandlet ved landsretten. Onsdagens dom er første tilfælde, hvor der sker fuldkommen frifindelse.

Det kommer bag på Jørn Vestergaard, men i hver sag ligger der en konkret vurdering, forklarer han.

»Når man skal afgøre dommen, står det hele og falder med materialets karakter og også, om der er andre oplysninger. I den konkrete sag her har retten vurderet, at hun ikke har indset, at de unge kunne være under 18 år, fordi det ikke var fremme i hendes bevidsthed«, siger Jørn Vestergaard.

I landsrettens afgørelser er der blevet lagt vægt på, om den tiltalte har delt en eller flere af de videooptagelser, der har været sendt rundt, og indholdet af de chatbeskeder, der er sendt sammen med optagelserne.

Den 20-årige kvinde forklarede i retten onsdag ifølge Ritzau, at hun kun så få sekunder af videoen, før hun sendte den videre til en af sine venner, som ikke var en del af gruppechatten, hvor hun selv modtog videoen.