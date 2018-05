Politiet modsiger familie: Svampeulykke var årsag til, at to børn døde Politiet vurderer, at congolesisk familie havde spist svampe plukket i det fri, hvilket førte til en tragisk ulykke. Sagen er dermed afsluttet. Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer samtidig, at familien modtog korrekt behandling.

To børn døde, og to børn fik transplanteret organer i en meget omtalt sag om forgiftning, der nu får sin formelle afslutning.

Politiet har siden oktober sidste år efterforsket, om der lå en kriminel handling bag, da en flygtningefamilie fra Congo med forældre og ti børn pludselig blev alvorligt syge, og konklusionen er, »dødsfaldene ikke har baggrund i en kriminel handling«.

»Vi vurderer, at der er tale om et tragisk ulykkestilfælde i forbindelse med indtagelse af svampe plukket i det fri, og der er ingen efterforskningsmæssig grund til at tro, at familien har været udsat for en forbrydelse«, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en skriftlig udtalelse.

I modstrid med familiens forklaring

Dermed står politiets konklusion direkte i modstrid med, hvad forældrene forklarede i et stort interview med Politiken. De afviste dengang, at de havde været i naturen og plukket svampe, og forklarede, at de udelukkende havde spist champignon, som de havde købt i Netto.

Familien forklarede også, at den følte, at den ikke var blevet taget tilstrækkeligt seriøst af det danske sundhedsvæsen under besøg hos lægen, på sygehuset og ved telefonisk kontakt med alarmcentralen. Blandt andet forklarede familien i interviewet med Politiken, at datteren havde blodig diarre og alligevel blev sendt hjem fra hospitalet. Den oplysning og flere andre kritikpunkter blev dog aldrig bekræftet fra officielt hold.

Det stod imidlertid klart, at der kunne være betydelige sprogmæssige problemer, idet forældrene ikke taler dansk.

Af hensyn til familien valgte Styrelsen for Patientsikkerhed at sætte gang i en større undersøgelse af hele den sundhedsfaglige behandling, som familien fra Haslev på det sydlige Sjælland modtog. 11 ud af 12 familiemedlemmer blev indlagt, to døde, og to fik siden en organtransplantation på Rigshospitalet.

Tragedien kunne have været endnu større

Både behandlingen hos praktiserende læger, i den præhospitale sektor og på hospitaler er blevet undersøgt i to regioner, Sjælland og Hovedstaden. Der blev givet »korrekt sundhedsfaglig behandling«, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er en dybt ulykkelig sag for familien. Men det er også vigtigt at sige, at de ulykkelige og tragiske hændelser ikke skyldes svigt i sundhedsvæsenet. Her har man efter omstændighederne ydet en tilfredsstillende indsats for at undersøge og behandle medlemmerne af familien. Tragedien kunne have været endnu større, hvis ikke sundhedspersonalet havde ageret så professionelt i den akutte fase«, siger enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.

Tilbage står dermed fortsat sagens centrale spørgsmål, som familien og politiet har forskellige svar på. Nemlig hvorfor hele familien inden for så kort tid pludselig blev syge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke offentliggjort det bagvedliggende materiale, der danner grundlag for konklusionen om korrekt behandling, ligesom politiet udelukkende konstaterer, at konklusionen hviler på »efterforskning, afhøringer og ekspertvurderinger«. Politiet har informeret den berørte familie om resultatet af undersøgelserne og »henset til sagens karakter har politiet ikke yderligere kommentarer«.

Politiken har talt med Søren Ravn fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og spurgt, hvad politiet bygger sin vurdering på, i og med familien altså selv har afvist, at den har spist svampe plukket i naturen. Han konstaterer, at han ikke vil gå ind i, hvad der har været af dækning i pressen af sagen, men udelukkende forholder sig til politiets egen efterforskning.

»Jeg vil ikke komme nærmere ind på de undersøgelser, vi har foretaget i sagen«, siger Søren Ravn.