Mindretal stemte gult i protest: Socialdemokraterne sikrer regeringens flertal for omstridt datalov

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har torsdag fået et snævert flertal bag den omdiskuterede databeskyttelseslov.

Loven afløser den eksisterende persondatalov og indfører EU's nye banebrydende databeskyttelsesregler på dansk grund med virkning fra næste fredag 25. maj.

Da lovforslaget blev fremsat i efteråret, var alle Folketingets partier meget positivt stemt.

Lovgivningen styrker borgernes kontrol med egne data, skærper kravene til myndigheder og virksomheder og indfører bødestraffe med en faktor 6.000 i forhold til i dag. Som noget helt nyt i Danmark kan myndigheder fremover også straffes med bøder for grove overtrædelser af reglerne, der værner om borgernes ret til et privatliv.

Selv Enhedslisten var begejstret for de nye EU-regler

Trods den umiddelbare politiske velvilje lykkedes det kun Pape at samle Socialdemokraterne og dermed et snævert flertal for lovgivningen.

»Vi fra Enhedslisten har spurgt os selv, hvordan så god en lov kunne komme igennem EU-systemet, og jeg havde faktisk glædet mig til at stemme for den her i Folketingssalen. Desværre har regeringen undervejs sneget nogle meget problematiske dele ind i den danske udformning af loven, som går stik imod hensigten i forordningen«, sagde Enhedslistens it-ordfører, Eva Flyvholm, fra talerstolen.

Det er en reference til den problematik, som Politiken bragte frem i december.

Således førte det til voldsom kritik fra juridiske eksperter og organisationer, at regeringen i sit lovforslag agtede at fjerne lovprocessen og dermed Folketingets demokratiske kontrol med myndighedernes fremtidige samkøring af borgernes persondata til nye kreative formål. Myndighedernes nye brug og dataprofilering af borgerne skulle de registrerede selv heller ikke informeres om, foreslog regeringen.

Pape kom kritikerne lidt i møde

På to punkter og efter pres fra regeringspartiet Liberal Alliance har Søren Pape Poulsen forsøgt at imødekomme det voksende kor af kritikere.

Først i et ændringsforslag, der præciserer, at borgerne skal orienteres, når deres data samkøres til at kontrollere dem - eksempelvis deres modtagelse af ydelser.

Og senest i et kompromis med Socialdemokraterne, der indfører en nydesignet demokratisk kontrol med nye datatiltag. Således kan ministre ikke udstede bekendtgørelser om myndigheders samkøring af data, uden at Folketingets Retsudvalg og det relevante fagudvalg forinden har accepteret det.

Regeringspartierne og Socialdemokraterne fandt det i sidste ende dog ikke nødvendigt at sikre, at borgerne bliver orienteret, når deres data bruges til at profilere dem. På grund af denne manglende gennemsigtighed valgte Alternativet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti at stemme gult - hverken for eller imod.

»Det er ærgerligt, at regeringen ikke har grebet muligheden for, at vi i dag kunne have været et samlet folketing, der vedtog en god databeskyttelseslov. Der er kommet vigtige indrømmelser fra regeringen og Socialdemokratiet, der lapper lidt på nogle problemer. Men tilbage står, at myndigheder kan lave decideret profilering af borgerne, uden at borgerne får besked om det. Det er dybt kritisabelt og sindssygt ærgerligt, at regeringen ikke ville rydde op i de her få udemokratiske elementer«, fortsatte Eva Flyvholm.

Hvorfor må borgerne ikke blive orienteret?

Politiken har siden december også beskrevet stat og kommuners lemfældige omgang med børns trivselsdata i strid med gældende lovgivning. Og løftet sløret for regeringens planer om at overvåge - lave pointbaseret dataprofilering - af landets børnefamilier for at udpege børn, der med statistisk sandsynlighed kan være i fare for at være udsatte.