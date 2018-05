Vinder af Politikens Mediekonkurrence: »Det må være hårdt og stressende at skrive artikler hver dag« 8.y fra Rønne Privatskole var tidligt oppe med katamaranen torsdag morgen for at modtage prisen for bedste Politiken-avis til årest Mediekonkurrence med hæder fra Kronprinsessen og ligestillingsministeren.

»Vi skulle lige tage os sammen til at banke på døren«, fortæller Nanna Munch Nielsen, der er elev i 8.y på Rønne Privatskole. Hun og to skolekammerater bankede på døren hjemme hos et homoseksuelt par, de skulle interviewe til deres klasses avis.

»Det var lidt akavet i starten, for de var lidt usikre på, hvad de egentlig havde sagt ja til. Men vi snakkede om, hvilke spørgsmål, vi ville stille, og så gik det fint«, siger Nanna Munch Nielsen.

»Jeg sagde til dem, at hvis der var nogle spørgsmål, de synes var grænseoverskridende, skulle de bare sige til«.

Nanna Munch Nielsen og resten af hendes klasse har deltaget i JP/Politikens Hus’ Mediekonkurrence med Sex og Samfund og Mary Fonden som partnere og med midler fra Ole Kirks Fond.

500 klasser fra hele landet har deltaget i konkurrencen, hvor klasserne i fire uger har forvandlet klasseværelset til nyhedsredaktion. Omkring 12.000 elever har haft mulighed for at lave papiraviser i Politikens, Ekstra Bladet eller Jyllands-Postens design.

Elsk dig selv

Klassen fra Rønne Privatskole har vundet i kategorien bedste Politiken avis for 8-10. klasser og var tidligt oppe torsdag morgen for at tage katamaranen fra Bornholm og nå til København til formiddag for at blive hædret med taler af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, chefredaktør Christian Jensen og Kronprinsesse Mary.

10. klasse fra Himmerlands Ungdomsskole vandt for bedste nyhedssite for Politiken og 7. D på Lillevang Skole i Allerød vandt kategorien bedste Politiken avis 6.-7. klasse.

Det kan jo være svært at tale om, hvis man har følt sig forkert Nanna Munch Nielsen, elev i 8.y på Rønne Privatskole

Historien om det homoseksuelle par er relevant for avisen, idet mediekonkurrencens tema i år bærer titlen ’Elsk dig selv –krop og idealer’, der netop sætter fokus på at turde være sig selv og ikke føle sig presset af opstillede idealer.

Som Per Vers siger i Pressens Hus til prisoverrækkelsen torsdag: »Vi er her i dag for at elske os selv, men det går ikke særligt godt«.

Nanna Munch Nielsen spurgte i interviewet med det homoseksuelle par fra Bornholm en af de to mænd, om han nogensinde havde følt sig forkert? Det var et svært spørgsmål for hende at stille.

»For det kan jo være svært at tale om, hvis man har følt sig forkert«, siger hun.

Og netop det at tale om det svære, lægger Politikens ansvarshavende chefredaktør vægt på i sin tale til vinderne fra Bornholm:

»I har fat i nogle af de tunge temaer. Og I har ikke haft berøringsangst«, siger Christian Jensen. »Tværtimod«.

I sin tale til eleverne i JP/Politikens Hus roste Kronprinsesse Mary eleverne eleverne for at skrive om flere emner, end hun havde forestillet sig. Hun gav dem fine ord med på vejen om selve temaet 'Elsk dig selv':

»Idealer er skabt til at inspirere og ikke hindre folk i at være sig selv«.

Vi er med i en konkurrence, vi skal ikke bare aflevere et fladt produkt Christina Hobel, lærer på Rønne Privatskole

Ikke aflevere et fladt produkt

8.y fra Rønne Privatskole havde fire uger til at lave avisen, men blev brudt op af skolens emneuge og brobygning. Eleverne fik en hel del hjemmearbejde for, så de kunne aflevere produktet før deadline.

»Jeg er hård og brutal, det ved de godt. Vi er med i en konkurrence, vi skal ikke bare aflevere et fladt produkt«, siger 8.y’s lærer Christina Hobel.

Hun gik meget op i, at eleverne skulle finde nogle alternative historier til avisen. I avisen er der blandt andet artikler om en pige, der dyrker cosplay og en kvinde, der har været udsat for kærestevold.