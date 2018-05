»Jeg skød tre skud. Der på Fælledvej« 18. maj 1993 blev en skelsættende og traumatisk dag i dansk politis historie. Politiinspektør Claus Birkelyng var en ung betjent under uddannelse, da han for 25 år siden blev kommanderet frem af Fælledvej på Nørrebro med hævet pistol.

Han husker først og fremmest støjen.

Der var larm, råb og skrig på Fælledvej på Nørrebro. Første gang han blev ramt af sten på sit politiskjold fik han et chok. Det slog overraskende hårdt, og de havde tidligere kun øvet med træklodser. Det gjorde ondt at blive ramt af sten på benene, selv om han havde benskinner på.

Gasmasken var sort og med små huller til øjnene, som begrænsede udsynet. Han kunne ikke se til siderne.

Det var en slags tunnelsyn. Sten haglede gennem luften.

FAKTA Årsagen til urolighederne 2. juni 1992 blev der afholdt folkeafstemning om Danmarks ratifikation af Maastricht-traktaten. Traktaten ændrede De Europæiske Fælleskaber (EF) i retning af et tættere økonomisk og politisk samarbejde i Den Europæiske Union (EU). Afstemningen endte med en kneben sejr for modstanderne af unionen – 50,7 procent stemte imod, mens 49,3 procent stemte for. Det danske nej medførte en større krise i det europæiske samarbejde, hvor ingen rigtig havde forudset denne situation. Efter lange forhandlinger endte det med en model – Edinburgh-aftalen - hvor Danmark fik ret til fire forbehold: mod unionsborgerskabet, euroen, forsvarssamarbejdet og det overstatslige samarbejde om retlige og indre anliggender. Aftalen blev sat til folkeafstemning 18. maj 1993. Resultatet blev, at 56,7 procent stemte for og 43,3 procent imod. På den danske venstrefløj blev Edinburgh-aftalen betragtet som et eksempel på, at den politiske elite ikke ville respektere, at et flertal havde sagt nej til Maastricht-traktaten og absolut ville gennemtrumfe dansk deltagelse i EU. Vis mere

Claus Birkelyng var på midten af Fælledvej. Gasmasken begrænsede åndedrættet. Han skulle passe på ikke at komme til at hyperventilere.

»Jeg tænkte, det her går ikke godt. Det går galt«, fortæller han.

Så skrattede en ordre gennem delingsføres megafon om at trække pistolerne.

»Så trækker vi pistolerne, og jeg kan huske, at jeg selv skød tre skud. Varselsskud«.

En dejlig dag

Tirsdag 18. maj 1993 var vejret forårsagtigt. 29-årige Claus Birkelyng var politielev og var mødt ind klokken 15.30 i Københavns Politis beredskabsafdeling.

Han boede alene i en lejlighed på Amager og kunne cykle ind til Politigården på 10 minutter. Han var vokset op i Nykøbing Falster, var uddannet bankassistent, havde været fem år i den finansielle sektor, før han søgte ind i politiet og blev ansat 1. maj 1989.

»Dengang havde mange betjente et bijob som viceværter. Det havde jeg også, så jeg havde været ude og slå græs om formiddagen«, fortæller han.

Efter frokost cyklede han til Politigården og tog sin uniform på. Det havde været et uropræget forår med længerevarende politiindsats i Pusher Street på Christiania, hvor beredskabsafdelingen af og til var ude for at støtte Christiania-delingen. Men ind til videre havde Claus Birkelyng aldrig selv været i direkte konfrontationer med borgere.

Han var startet i praktik på St. Kongensgade Politistation i februar 1990. I distriktet lå et besat hus i Viborggade på Østerbro, som blev kaldet Kapow.

»Det skulle man helst ikke køre forbi, for så blev der kastet sten efter bilen«, husker Claus Birkelyng.

Ellers var patruljeringen fredelig på det pæne Østerbro. Det var før, der var noget, som hed superliga-slag i Parken.

De havde øvet indtrængning i hus og gadekampe. Dengang var konceptet, at en deling på omkring 28 mand stillede op på en række med skjolde, benskinner, hjelm og gasmasker. Staven i den ene hånd. Skjoldet i den anden. Og så rykkede man frem i samlet kæde.

Gang i den på Nørrebro

18. maj var valgdag. Den danske befolkning skulle stemme om Edinburgh-aftalens fire forbehold til Maastricht-traktaten, og et ja ville betyde dansk indtræden i den europæiske union. Claus Birkelyng blev sat til at køre patrulje rundt til valgstederne, hvor de stillede bilen, gik ind og sagde goddag til de valgtilforordnede og fik en cola.

»Jeg stemte selv om formiddagen. Jeg stemte ja, og vi havde en del diskussion blandt kollegarene, for der var også mange, som stemte nej«, siger han.

Om aftenen blev han sendt på patrulje på Christiansborg, hvor tv-selskaber fra store dele af verden havde parkeret sendevogne på Ridebanen.

»Hele verdens øjne hvilede jo på Danmark den dag, og vi skulle bare sikre fred og ro. Det var en hyggelig aften. Vi stod på hovedtrappen ind til Christiansborg, hvor der var et rend af politikere og journalister. Christiansborg var ikke lige så lukket land dengang«.

Omkring klokken 22 kom en fotograf forbi og fortalte, at der »var gang i den« på Nørrebro. Demonstranter var ved at barrikadere sig ude på Dronning Louises bro, indgangen til Nørrebro, forklarede fotografen.

Afstemningsresultatet pegede på en mindre overvægt af ja-sigere et år efter, at et flertal havde stemt nej til Maastricht.

Kort efter blev Claus Birkelyng og kollegaen kaldt ind til Politigården og bedt om at klæde om til indsatsdragter. Sort heldragt, benskinner, støvler, hjem i bæltet og en lille taske på ryggen med gasmasken.

Derefter ’sadlede’ de op, som det hedder, i en bus.

»Så kørte vi til Dronning Louises Bro, og der var fyldt med brandbiler«.

Delingen blev sat af på torvet før broen. Brandvæsenet ville ind til en anmeldt brand på Nørrebro, men kunne ikke passerer broen, for på den anden side lå to væltede skurvogne med et banner uden om, hvorpå der stod, at Nørrebro var EF-fri zone.

»Jeg tænkte, at det der kommer vi da aldrig forbi«, siger Claus Birkelyng.

Kollega i knibe

En delingsfører, som det hed dengang, overtog kommandoen over delingen samt to grupper fra andre stationer, og delingsføreren beordrede de i alt 45 personer i gruppen til at tage gasmasker på.

Så gik det grueligt galt på Fælledvej. Der kom en kollega-i-knibe melding Claus Birkelyng, politiinspektør

»Jeg tænkte, åh nej, ikke allerede. Men det var formentlig fordi, de allerede på det tidspunkt havde besluttet sig for, at der skulle smides tåregas«.

Delingen gik fremad over broen, og tåregaspatroner blev affyret mod barrikaden.

»Vi kom faktisk relativt nemt uden om skurvognene. Folk flygtede fra dem, og vi nåede helt frem til krydset ved Nørrebrogade og Fælledvej. Der var så meget ro på situationen, at vi kunne stå med skjoldene på jorden og tale sammen, selv om vi stadig havde gasmasker på«.

Brandalarmen viste sig at være falsk, men situationen ændrede sig. I den anden ende af Fælledvej var Sankt Hans Torv under ombygning, og her lå bunker af de såkaldte chaussesten. Ti gange ti centimeter i størrelsen. Ligger godt i hånden.

Pludselig var der uro oppe ved torvet, og en ny deling betjente blev kørt frem til torvet fra den anden side.

»Så gik det grueligt galt på Fælledvej. Der kom en kollega-i-knibe melding. Dengang var der ikke radio i hjelmen, og som mening betjent vidste man ikke altid, hvad der var sket«.

Gennem delingsførerens megafon fik Claus Birkelyngs deling ordre til at trænge op af Fælledvej fra Nørrebrogade. Undervejs udgik de for gas og kunne derfor ikke holde demonstranterne på afstand længere.

»Når man står med et skjold og en stav, kan du ikke nå uromagerne. Vi havde staven i hånden i flere timer, men vi kunne slet ikke nå dem. De kom mod os i bølger med sten, og vi kunne ikke holde dem væk. Vi prøvede flere gange at indtage Sank Hans Torv, men det var jo håbløst, når vi ikke havde gassen. Vi blev stenet tilbage«, fortæller han.