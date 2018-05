Byudvikler: Regeringen vil hive københavnervælgerne i land igen med hovedstadspolitik Det er på tide, at regeringen formulerer en hovedstadspolitiik, for som det er nu, har ingen overblikket over udviklingen, mener byforsker.

Det er positivt, at regeringen også tænker på hovedstadsområdet – der bor trods alt en tredjedel af Danmarks indbyggere.

Men det er lidt påfaldende, at regeringen efter udflytning af offentlige arbejdspladser og massivt fokus på udkantsdanmark, nu vil lave en hovedstadspolitik, her hvor vi nærmer os et valg.

Det mener forskningschef Hans Thor Andersen fra SBI - By, bolig og ejendom på Aalborg Universitet.

»Regeringen valgte meget enøjet at score billige point i landdistriktsjylland, og nu forsøger man så at hive københavnervælgerne i land igen«.

Kommentaren kommer, efter at regeringen nu nedsætter et udvalg med seks ministre, som skal komme med et udspil, der skal styrke hovedstadsområdet frem mod 2030.

Nyt udvalg Udvikling af hovedstadsområdet Regeringen har nedsat et ministerudvalg, som skal udarbejde et udspil, der skal styrke udviklingen af hovedstaden frem med 2030. »København og resten af hovedstadsområdet er noget, vi kan være stolte af. Her har vi bøde kloge hoveder, driftige virksomheder og grønne omgivelser«, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i forbindelse med lanceringen. Læs kommissoriet for udvalget her.

Udspillet, som skal fokuserer på erhvervsudvikling, boligpolitik, transport og grønne områder, skal senest være færdig i begyndelsen af 2019.

»Regeringen bør jo sørge for væksten i hele landet, så der ikke er områder, som vokser på bekostning af hinanden«, siger forskningschefen.

Han mener, at der er massivt brug for en overordnet plan for udvikling af hovedstadsområdet.

Kommuner er blevet fyrstedømmer

Da strukturreformen blev vedtaget i 2007 blev både amter og Hovedstadens Udviklingsråd nedlagt, og herefter har der været en såkaldt regional udviklingsplan, men den har ikke været bindene for kommunerne, forklarer Hans Thor Andersen.

»Derfor har der manglet en myndighed, som ikke er beroende på kommunerne mening, og som kan sætte sig op mod, at kommunerne bliver små fyrstedømmer, der ikke ser på hele områdets udvikling«.

Myndigheden skulle for eksempel regulere, hvor der bliver bygget boliger.

»Manglen på en koordinerende myndighed var ikke nær så presserende i løbet af den økonomiske krise, men nu hvor det krudter af sted, og der bliver bygget så meget, er det afgørende«, siger Hans Thor Andersen.

Hvem har overblikket?

Han sætter eksempelvis spørgsmålstegn ved, om det er godt, at der bliver bygget så mange boliger i København, så hovedstaden bliver »fortættet«, mens der er halvtomme tidligere industriområder i kommuner som Glostrup, Rødovre og Ballerup, hvor der kunne bygges boliger.

Eller at der bygges mange nye boliger i Nordsjælland eksempelvis i Allerød og Hillerød uden tanke for, hvordan vejnettet eller kapaciteten i togene kan følge med.

»Problemet er, at hvis du spørger den enkelte borgmester, vil han eller hun sige, at lige netop deres kommune har brug for det for ikke at blive hægtet af udviklingen, og så bliver det alle kommuners kamp mod hinanden«, siger Hans Thor Andersen.

Et godt eksempel på det er udviklingen af butikscentre.

»Enhver kommune synes, at de skal have et godt indkøbscenter, det signalerer, at her sker der noget, her er vi dynamiske. Og når så en kommune investerer i sig indkøbscenter, bliver nabokommunen bange for, at deres indkøbscenter går ned, og så laver de en strategi for, hvordan de pepper det op. Det ender som et nulsumspil, hvor alt kører rundt, men vi bliver jo ikke flere forbrugere«.