Yahya Hassan har været fængslet igen

Digteren Yahya Hassan fortæller fredag, at han netop er blevet løsladt efter at have været varetægtsfængslet i en uge.

Oplysningen kan læses på Facebook, hvor Hassan skriver, at sagen drejer sig om grov vold og trusler.

Den unge mand glæder sig over, at varetægtsfængslingen kun har varet i en uge, og at dermed kan fejre sin fødselsdag lørdag på fri fod »for første gang i tre år«.

Forrige fredag fortalte Østjyllands Politi netop om en sag mod en 22-årig mand, der var blevet sigtet for flere lovovertrædelser.

Samme morgen var politiet kaldt til Hotel Royal midt i Aarhus, fordi en mand havde truet både gæster og ansatte.

En kvindelig gæst forklarede politiet, at hun var blevet vækket af den 22-årige. Han havde banket på hendes dør og truet hende på livet. I hotellets reception besluttede betjente at anholde den mistænkte.

Har prøvet turen før

Men også hændelser i april indgår i de forhold, som politiet sigter ham for. I Thailand skal han »sammen med ukendte gerningsmænd« have overfaldet en mand med en flaske og med slag og spark, fremgår det af politiets meddelelse 11. maj.

Samtidig sigtes han for på Instagram at have truet flere personer på livet.

Men varetægtsfængslingen er altså slut fredag, oplyser digteren selv. Senere, når politiet er færdig med efterforskningen, vil anklagemyndigheden afgøre, om der er grundlag for at rejse en straffesag ved retten.

Yahya Hassan har prøvet turen før. I september 2016 blev han idømt fængsel i et år og ni måneder. Det skyldtes blandt andet, at han havde udsat en 17-årig mand for nærliggende fare, da han affyrede tre skud.

I 2013 udgav han digtsamlingen 'YAHYA HASSAN', som blev et stort hit. I teksterne bruges versaler. Dansk-palæstinenseren skrev om svigt, kulturel splittelse, vild ungdom, socialt snyd og andre emner.

