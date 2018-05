To mænd savnes efter tur med pram

Både Marinehjemmeværnet, en helikopter, flere både samt hunde har været indsat i en eftersøgning af to mænd, der onsdag aften stod ud fra havnen i Fakse Ladeplads.

Fredag aften er der endnu ingen spor af de to savnede, oplyser vagtchef Kent Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Forsøget på at finde de to mænd blev indledt torsdag, da man fik anmeldelsen.

Onsdag aften klokken 21 tog mændene ud på en pram, men hverken de eller prammen er altså fundet. Der er tale om en jagtpram med en sort påhængsmotor.

Eftersøgningen er dels foregået ude over og i Fakse Bugt og dels langs kysten.

De to mænd er henholdsvis 38 og 50 år, oplyser politiet, som opfordrer folk til at henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen.

ritzau